За месяц в Эстонии стало на 2500 безработных больше

По положению на 1 января, в Кассе по безработице было зарегистрировано около 49 150 соискателей, а к концу месяца их число увеличилось до 51 100, сообщили порталу Rus.ERR в пресс-службе учреждения.

Таким образом за месяц количество людей, ищущих работу с помощью Кассы по безработице, увеличилось примерно на 2000 человек, а уровень зарегистрированной безработицы вырос с 7,1% до 7,4%.

«В этом нет ничего удивительного, но примечательно, что рост в нынешнем январе оказался меньше того, который наблюдался в два последних года. В январе 2024 года в течение месяца безработных стало больше на 2200 человек, а в 2023 году - даже на 2500», - добавили в организации.