Всего четыре дня назад во время утреннего обхода охранник раквереской школы Вабадузе обнаружил следы стрельбы по стеклянной галерее, соединяющей два корпуса здания. Утром в субботу в одном из окон учебного корпуса было найдено еще одно пулевое отверстие.
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Новые пулевые отверстия: по окнам школы Вабадузе снова стреляли
«Сегодня утром около 9:45 в полицию поступило сообщение о повреждении окна в школьном здании на улице Вабадузе в Раквере», - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA). Местные жители, с которыми пообщался Virumaa Teataja, рассказали, что полицейских видели возле школы еще несколько часов спустя, примерно в 16:00.