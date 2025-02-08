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Новые пулевые отверстия: по окнам школы Вабадузе снова стреляли

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Полицейская машина. Фото иллюстративное.
Полицейская машина. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

Всего четыре дня назад во время утреннего обхода охранник раквереской школы Вабадузе обнаружил следы стрельбы по стеклянной галерее, соединяющей два корпуса здания. Утром в субботу в одном из окон учебного корпуса было найдено еще одно пулевое отверстие.

«Сегодня утром около 9:45 в полицию поступило сообщение о повреждении окна в школьном здании на улице Вабадузе в Раквере», - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA). Местные жители, с которыми пообщался Virumaa Teataja, рассказали, что полицейских видели возле школы еще несколько часов спустя, примерно в 16:00.

В субботу утром в школе Вабадузе вновь было обнаружено повреждение окна, напоминающее след от выстрела.
В субботу утром в школе Вабадузе вновь было обнаружено повреждение окна, напоминающее след от выстрела. Фото: Erakogu
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