Новые пулевые отверстия: по окнам школы Вабадузе снова стреляли

Всего четыре дня назад во время утреннего обхода охранник раквереской школы Вабадузе обнаружил следы стрельбы по стеклянной галерее, соединяющей два корпуса здания. Утром в субботу в одном из окон учебного корпуса было найдено еще одно пулевое отверстие.