Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия: 34-летняя женщина доставлена в больницу

Сегодня в 10:25 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Камбья. Легковой автомобиль Škoda, за рулем которого находилась 34-летняя женщина, съехал в кювет.

По предварительной информации, на главную дорогу перед автомобилем Škoda выехало другое транспортное средство с второстепенной дороги. Чтобы избежать столкновения, водитель Škoda резко затормозила и от неожиданности съехала с дороги.

Другой автомобиль уехал с места происшествия, и полиции пока не удалось установить личность его водителя.

Водитель Škoda была доставлена в больницу для медицинского осмотра. Она была трезва и имеет водительские права.