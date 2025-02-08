Сегодня в Тартумаа произошла авария: автомобиль, выехавший с второстепенной дороги на главную, спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. Другой водитель был вынужден резко затормозить, в результате чего его машина съехала в кювет.
Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия: 34-летняя женщина доставлена в больницу
Сегодня в 10:25 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Камбья. Легковой автомобиль Škoda, за рулем которого находилась 34-летняя женщина, съехал в кювет.
По предварительной информации, на главную дорогу перед автомобилем Škoda выехало другое транспортное средство с второстепенной дороги. Чтобы избежать столкновения, водитель Škoda резко затормозила и от неожиданности съехала с дороги.
Другой автомобиль уехал с места происшествия, и полиции пока не удалось установить личность его водителя.
Водитель Škoda была доставлена в больницу для медицинского осмотра. Она была трезва и имеет водительские права.