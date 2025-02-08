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Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия: 34-летняя женщина доставлена в больницу

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Сегодня в Тартумаа произошла авария: автомобиль, выехавший с второстепенной дороги на главную, спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. Другой водитель был вынужден резко затормозить, в результате чего его машина съехала в кювет.

Сегодня в 10:25 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Камбья. Легковой автомобиль Škoda, за рулем которого находилась 34-летняя женщина, съехал в кювет.

По предварительной информации, на главную дорогу перед автомобилем Škoda выехало другое транспортное средство с второстепенной дороги. Чтобы избежать столкновения, водитель Škoda резко затормозила и от неожиданности съехала с дороги.

Другой автомобиль уехал с места происшествия, и полиции пока не удалось установить личность его водителя.

Водитель Škoda была доставлена в больницу для медицинского осмотра. Она была трезва и имеет водительские права.

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