Год назад украинская армия получила нового главнокомандующего: вместо Валерия Залужного президент Зеленский назначил на эту должность командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Год Сырского. Как воюет украинская армия с новым главкомом
Это перевод статьи Би-би-си, опубликованной на украинском языке. Оригинал можно прочитать здесь.
До этого он командовал обороной Киева в начале полномасштабного вторжения, а также смог организовать наступление в Харьковской области в начале осени 2022 года.
В 2024-м ситуация на фронте стала для ВСУ существенно сложнее, и год под командованием Сырского выдался очень непростым для украинской обороны.
Впрочем, армия не только отступала, но и смогла организовать наступление на неожиданном для противника участке.
Вспоминаем, каким был год, проведенный ВСУ под командованием Сырского.
Ротация Залужный — Сырский
Поводом для замены главнокомандующего Владимир Зеленский назвал необходимость «обновления руководства ВСУ».
Но неофициально причиной ротации Залужный — Сырский также считается конфликт между Офисом президента и предыдущим главкомом из-за потенциальных политических амбиций последнего. Как и активность Залужного в оценках хода войны в западной прессе.
Александр Сырский менее публичен и зарубежной прессе был практически незнаком.
Зато его считают преданным верховному главнокомандующему и лишенным политических амбиций и горизонтов.
За год Александр Сырский не сделал ни одного замечания, которое можно было бы воспринять как критику в отношении президента и его канцелярии.
Что происходило на фронте
На фронте Сырскому досталось тяжелое наследство — масштабное наступление россиян, которое началось еще в октябре 2023 года и фактически продолжается до сих пор.
Кризис украинской обороны, вызванный прежде всего преимуществом российской армии в количестве войск, боеприпасов, техники и авиации с КАБами (корректируемые авиационные бомбы, по-русски их еще называют управляемыми — прим. ред.), начался еще при командовании Залужного.
А в феврале 2024 года, уже когда Сырский был в должности, украинские войска оставили Авдеевку — ключевой укрепрайон возле Донецка, который держался с 2014 года.
Отойдя из Авдеевки, Силам обороны, несмотря на заявления Александра Сырского об отступлении на «более выгодные рубежи», так и не удалось закрепиться на Донецком направлении.
Медленное, но неустанное продвижение россиян на Донбассе продолжалось весь первый год руководства нового главкома.
За это время украинская армия потеряла важные населенные пункты, такие как Красногоровка, Угледар, Селидово, Курахово, Великая Новоселка.
В то же время ей удалось — хотя и не без проблем — остановить наступление российских войск на севере Харьковской области.
В первую годовщину командования Сырского продолжаются бои за Покровск, Часов Яр, в районе Торецка и Лимана, а также под Харьковом, на подходах к Купянску.
От административных границ Днепропетровской области силы россиян отделяют несколько километров.
Впрочем, как отмечают военные обозреватели, несмотря на территориальные потери, украинский фронт при Сырском не «посыпался»: у неприятеля не случалось прорывов обороны на десятки километров, а любое продвижение российской армии дается ей ценой больших потерь.
По состоянию на начало февраля 2025-го отмечается, что многомесячное наступление россиян начало замедляться.
Курская операция
Несмотря на отступление на Донбассе, Александру Сырскому во главе ВСУ удалась наступательная операция на другом участке, которая войдет в современную военную историю наравне с наступлением под Харьковом в 2022-м.
В начале августа 2024 года штурмовые группы украинских десантников прорвали границу России в Курской области и за несколько дней заняли райцентр Суджа. Украина тогда смогла взять под контроль более 1 000 кв. км российской территории.
Успех первого этапа Курской операции объясняют несколькими факторами. Во-первых, ВСУ смогли незаметно сконцентрировать ударную группу, что в нынешних условиях спутниковой разведки является ключевой и очень непростой задачей.
Во-вторых, в наступлении задействовали опытные и боеспособные подразделения, например, 95-ю или 80-ю десантно-штурмовые бригады ВСУ.
В-третьих, россияне не смогли организовать на границе надежную оборону: нередко украинским штурмовикам противостояли российские солдаты-срочники.
«Не было выбора, я должен был провести эту операцию. Должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы», — объяснял впоследствии Александр Сырский в интервью Le Monde.
В свете все более вероятных переговоров с Москвой удержание Курского плацдарма имеет и вполне очевидную политическую составляющую.
В сентябре россияне начали в Курской области контрнаступление, и значительную часть потерь им удалось отбить.
Однако под контролем ВСУ все еще остаются около 500 кв. км километров Курской области, включая и Суджу.
6 февраля стало известно о локальном контрнаступлении украинских сил под Курском, вблизи сел Уланок и Черкасской Конопельки. Так что ситуация там остается довольно динамичной.
В то же время, за Курскую операцию Александра Сырского и критикуют — за отвлечение на этот участок боеспособных сил, которые могли бы, вероятно, помочь оборонять Донецкую область. А также за то, что теперь около Сумской области сконцентрирована большая группировка россиян.
Впрочем, перебрасывать туда войска явно приходится и россиянам (и даже привлекать подмогу из КНДР).
Что говорят о Сырском
На должности главкома Сырского упрекают за «кровавую оборону» и якобы отказ отводить подразделения, которым угрожает окружение, а также за «военный микроменеджмент».
Военкор и главред «Цензор.Нет» Юрий Бутусов, например, обвиняет Александра Сырского в приказах на оперативном уровне, «через голову» непосредственных командиров бригад и батальонов на местах.
Он также заявляет, что главком, «ставит задачи в ручном режиме и не способен организовать плановый процесс организации, подготовки и применения резервов» в ситуации, сложившейся со 155-й бригадой, о небоеспособности которой начали говорить сразу после ее формирования.
В то же время, другие обозреватели отмечают, что Александру Сырскому приходится действовать в условиях ресурсного превосходства российской армии и проблем с мобилизацией, которая для главнокомандующего не является прямой зоной ответственности.
«У Сырского, у главкома, ничего нет как такового: у него нет ни ресурсов, ни денег, ни резервов. Кто-то должен ему эти резервы сделать. Это человеческий ресурс, финансовый ресурс, экономический и все другие социальные факторы, которые ему нужны для выполнения работы», — объяснял в интервью Би-би-си генерал-майор Виктор Назаров.
По его словам, Украина держится несмотря на нехватку ресурсов: «Когда говорят, что у нас "катастрофа на фронте" — ну, разумеется, мы отступаем, мы отходим, это объективные факторы… Но могло быть и хуже».
«Даже если на месте Александра Станиславовича [Сырского] был бы сейчас какой-то самый опытный, самый известный, самый передовой любой натовский генерал — я вас уверяю, лучше бы не стало», — убежден Назаров.
А главнокомандующий ВСУ времен Петра Порошенко, Виктор Муженко, сравнивал Сырского и Залужного так: «Как по мне, [во-первых], Сырский профессионально подготовлен лучше, чем Залужный. Во-вторых, у Сырского больше опыта военного управления, организации процессов и планирования, чем у Залужного. В-третьих, Сырский способен брать на себя ответственность за свои планы и действия».
Ранее Муженко критиковал Сырского за склонность назначать на должности по принципу: «если послушный — значит свой». По мнению экс-главкома, это влияет на эффективность кадров на разных уровнях и ведет к потере опытных командиров.
Сейчас же Александр Сырский объявил о начале перехода ВСУ на новую структуру с формированием армейских корпусов.
Потенциально это стратегическая реформа, которая может улучшить организацию действий войск на фронте и снять (или хотя бы уменьшить) проблемы, возникающие из-за несогласованности действий бригад, отправки небоеспособных подразделений на сложные участки или больших потерь в приданных подразделениях бригад.
Эффективность этой реформы будет во многом зависеть именно от действий и решений Александра Сырского.