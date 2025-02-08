Год Сырского. Как воюет украинская армия с новым главкомом

Это перевод статьи Би-би-си, опубликованной на украинском языке. Оригинал можно прочитать здесь.

До этого он командовал обороной Киева в начале полномасштабного вторжения, а также смог организовать наступление в Харьковской области в начале осени 2022 года.

В 2024-м ситуация на фронте стала для ВСУ существенно сложнее, и год под командованием Сырского выдался очень непростым для украинской обороны.

Впрочем, армия не только отступала, но и смогла организовать наступление на неожиданном для противника участке.

Вспоминаем, каким был год, проведенный ВСУ под командованием Сырского.

Ротация Залужный — Сырский

Поводом для замены главнокомандующего Владимир Зеленский назвал необходимость «обновления руководства ВСУ».

Но неофициально причиной ротации Залужный — Сырский также считается конфликт между Офисом президента и предыдущим главкомом из-за потенциальных политических амбиций последнего. Как и активность Залужного в оценках хода войны в западной прессе.

Александр Сырский менее публичен и зарубежной прессе был практически незнаком.

Зато его считают преданным верховному главнокомандующему и лишенным политических амбиций и горизонтов.

За год Александр Сырский не сделал ни одного замечания, которое можно было бы воспринять как критику в отношении президента и его канцелярии.

Что происходило на фронте

На фронте Сырскому досталось тяжелое наследство — масштабное наступление россиян, которое началось еще в октябре 2023 года и фактически продолжается до сих пор.

Руины разрушенной в ходе войны Авдеевки. Фото: Getty Images