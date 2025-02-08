Дочернее предприятие Nordica обанкротилось

Харьюский уездный суд назначил управляющими банкротством компании, предоставлявшей услуги под брендом Xfly, Кристо Тедера и Андриаса Пальмитса.

Xfly обслуживала двух крупных клиентов: скандинавскую авиакомпанию SAS (Scandinavian Airlines) и польского национального перевозчика LOT Polish Airlines.

Еще 20 ноября 2024 года компания Regional Jet совместно с Nordic Aviation Group (бренд Nordica) объявила в пресс-релизе о подаче заявления на банкротство и прекращении своей деятельности. Самолеты планируется вернуть лизинговым компаниям или продать через Transpordi Varahaldus OÜ.

Кредиторы обязаны в течение двух месяцев с момента публикации объявления о банкротстве в официальных уведомлениях сообщить управляющему о своих претензиях, возникших до банкротства, независимо от их природы и сроков.

Претензии, поданные после установленного срока, но признанные судом, будут удовлетворяться в последнюю очередь.