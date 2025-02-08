До сих пор врачи и диетологи в основном оценивали ожирение и избыточный вес на основе индекса массы тела (ИМТ), однако этот подход не является однозначным. Хотя ИМТ учитывает соотношение веса и роста, он игнорирует другие аспекты, такие как мышечная масса или распределение жира в организме. Это приводит к неточностям, особенно в диагностике ожирения.
Есть лишний вес или нет? Новое определение ожирения больше не отдает приоритет индексу массы тела
Поэтому международная группа экспертов, состоящая из 58 специалистов разных областей медицины, предлагает отменить ИМТ как единственный критерий. Отчет команды был опубликован в январе в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology. Его главная цель - не что иное, как революция в диагностике крайнего ожирения. Важнее индекса массы тела то, где в организме находится лишний жир и что действительно беспокоит человека.
В настоящее время избыточную массу тела и ожирение оценивают по индексу массы тела (ИМТ). Индекс массы тела от 25 до 29,9 балла считается избыточным весом или предожирением. ИМТ 30 и более классифицируется как ожирение.
ИМТ рассчитывается по формуле: вес (кг) разделить на квадрат роста в метрах. Например, для человека весом 67 килограммов и ростом 170 сантиметров индекс массы тела рассчитывается так: 67:(1,7×1,7)=23,18. По данным Национального института здоровья и благосостояния (National Institute of Health and Welfare), нормальным ИМТ у взрослых в возрасте от 19 до 65 лет считается от 18,5 до 25 баллов.
Теперь международная группа ученых предполагает, что здоровье и благополучие человека могут оказаться под угрозой не только из-за веса, то есть не из-за слишком высокого ИМТ. После двух лет глобальных дебатов было опубликовано новое определение ожирения. В нем говорится, что человеку не следует ставить диагноз клинического ожирения только на основании измерений тела. Скорее следует учитывать, сколько у человека жира, где он находится в организме и есть ли у него связанные с этим проблемы со здоровьем, сообщает The Conversation.
Почему нельзя ориентироваться только на ИМТ?
«Мы приближаем людей к нюансам и сложностям этой проблемы», - говорит Франческо Рубино, профессор Королевского колледжа Лондона и председатель Комиссии.
Маттиас Блюер, профессор клинических исследований ожирения в Лейпцигском университете, поддерживает этот доклад в интервью Zeit Online.
«Индекс массы тела сам по себе мало что дает для определения реального состояния здоровья», - говорит он. Например, есть люди с нормальным ИМТ, которые, тем не менее, страдают метаболическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. И наоборот, люди с ИМТ в диапазоне ожирения также могут быть совершенно здоровыми.
Типичный пример: очень мускулистые люди часто имеют более высокий ИМТ, хотя у них не накопилось много жира. В свою очередь, пожилые люди, имеющие меньшую мышечную массу и более легкие кости, часто имеют лишь немного более высокий ИМТ, хотя в их организме нездоровое количество жира.
Самый большой риск для здоровья исходит от избыточного жира, сосредоточенного вокруг талии.
Жир, отложившийся глубоко в брюшной полости и вокруг внутренних органов, может выделять воспалительные молекулы в кровоток. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы в других частях тела и серьезные осложнения для здоровья, такие как сердечный приступ или почечная недостаточность.
Таким образом, индекс массы тела сам по себе не является показателем того, есть ли у человека проблемы со здоровьем, вызванные избыточным весом. Аналогично люди с избытком жира в организме не всегда имеют индекс массы тела выше 30. Поэтому врачи не направляют их на обследования для выявления заболеваний, связанных с избытком жира в организме. Например, это может иметь место у некоторых людей очень высокого роста или имеющих в целом нормальный вес, но склонных к накоплению жира вокруг живота.
С другой стороны, у некоторых людей может быть высокий индекс массы тела, потому что у них много жировой ткани, но нет никаких связанных с этим проблем со здоровьем. Поэтому, по мнению авторов нового определения, сам по себе ИМТ не является достаточно хорошим инструментом для диагностики ожирения. Единственное исключение: любого человека с ИМТ более 40 (что соответствует примерно 120 килограммам при росте 1,80 метра) можно смело считать страдающим ожирением без дальнейших измерений.
Новое определение
В 2022 году был создан научный комитет для разработки нового определения ожирения. В группу, возглавляемую исследователями из Королевского колледжа Лондона, вошли 56 экспертов по ожирению, в том числе люди, которые сами столкнулись с этой проблемой.
Согласно соглашению, ожирение больше не будет диагностироваться только на основании индекса массы тела. Другие показатели, такие как окружность талии, также будут приняты во внимание. Это позволит определить, в какой части тела находится вредная жировая ткань. В частности, новое определение различает две категории ожирения - доклиническое и клиническое ожирение.
Люди с доклиническим ожирением накопили слишком много жира, но у них еще не развились серьезные проблемы со здоровьем. В свою очередь, клиническое ожирение можно определить как прогрессирующее и хроническое заболевание, при котором функция определенных органов и общее качество жизни уже нарушены, например, из-за того, что пациенты испытывают трудности при ходьбе, умывании и одевании.
Люди с доклиническим ожирением не обязательно нуждаются в лечении.
Для диагностики клинического ожирения ученые предлагают 18 критериев для взрослых и 13 для детей: это, с одной стороны, типичные вторичные заболевания ожирения, такие как повышенное артериальное давление или ожирение печени, а с другой стороны - ограничения в повседневной жизни или нарушения дыхания во время сна, которые могут быть вызваны давлением брюшного жира на легкие в лежачем положении.
Исследователи пишут, что людям с доклиническим ожирением не требуется срочное специфическое лечение, но им желательно получать консультации и проходить регулярные обследования, чтобы предотвратить возможное прогрессирование клинического ожирения.
Люди с клиническим ожирением разные: им следует предложить научно обоснованное лечение. С одной стороны, цель - снизить вес. Но с другой стороны, проблемы с органами, вызванные ожирением, необходимо лечить.
Эксперт по ожирению Маттиас Блюер считает, что разделение ожирения на доклиническую и клиническую стадии правильное - особенно с точки зрения профилактики. «Если мы сможем диагностировать людей с предожирением, мы сможем предотвратить ухудшение или переход этого состояния в хроническое», - говорит он.
На этом этапе все еще можно использовать менее инвазивные меры, такие как диета и лечебная физкультура, а иногда можно избежать более сложных и дорогостоящих методов лечения, таких как медикаментозное лечение или шунтирование желудка.
«Большая проблема заключается в том, что ранние признаки ожирения часто упускаются из виду. Мы часто вмешиваемся только тогда, когда уже слишком поздно», - отмечает Блюер.
Что изменится в лечении ожирения?
Авторы нового определения считают, что при лечении людей с клиническим ожирением основной акцент должен быть сделан как на нарушениях здоровья, вызванных ожирением, так и на уменьшении самой жировой массы. Например, врач должен помочь пациентам изменить свое поведение в отношении диеты, физической активности, сна и времени, проведенного перед экраном. Могут быть назначены лекарства для снижения веса, чтобы подавить аппетит, снизить вес и улучшить показатели крови. При необходимости пациента также могут направить на операцию по снижению веса.
Однако людям с доклиническим ожирением следует сосредоточиться на управлении новыми рисками и предотвращении проблем со здоровьем, связанных с ожирением. Для достижения этой цели пациенту может потребоваться медицинская консультация, включая долгосрочный мониторинг и поддержку изменения поведения. Риски для здоровья, связанные с избытком жира в организме, различны для каждого человека: в зависимости от этого некоторые методы лечения клинического ожирения могут также использоваться для лечения предожирения.
Плюсы и минусы ИМТ
Однако не все исследователи и врачи приветствуют новый отчет. Например, Томас Рейнер, детский эндокринолог из Университета Виттена/Хердеке, подчеркивает, что определение ИМТ является точным и легко воспроизводимым. «Это не относится, например, к измерениям обхвата живота или измерениям содержания жира в организме». Сравнительные измерения окружности живота разными исследователями часто дают разные результаты - например, в зависимости от высоты, на которой она измеряется.
Маттиас Шульце, руководитель отдела молекулярной эпидемиологии Немецкого института питания человека, считает, что «попытка комиссии переопределить ожирение как болезнь с клинической точки зрения полезна». Однако он указывает, что разные предложенные меры дают разные результаты, т. е. классифицируют разных людей на страдающих ожирением или не страдающих ожирением. В конечном итоге диагноз зависит от того, какое измерение используется, будь то, например, рентген или измерение окружности талии. «Хотя авторы указывают на пробелы и необходимость дальнейших исследований, в настоящее время они открывают двери для самых разных диагностических методов», - говорит Шульце. Другими словами, новая классификация ожирения, возможно, не намного точнее.
Шульце отмечает еще кое-что: среди людей с ИМТ выше 30 лишь немногие, скорее всего, будут иметь какие-либо проблемы со здоровьем или отклонения от нормы, такие как повышенный уровень липидов в крови или высокое кровяное давление, которые, по мнению комиссии, являются достаточным основанием для диагноза «клиническое ожирение». «Поэтому пока еще неясно, в какой степени классификация »клинического« и »доклинического« ожирения полезна», - подчеркивает Шульце.
В свою очередь, Маттиас Блюер не считает, что проблемы настолько велики: «Речь идет не о полной замене ИМТ, а о дополнении его другими критериями. И они могут помочь лучше оценить, действительно ли пациент нуждается в лечении», - говорит эксперт по ожирению.