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Есть лишний вес или нет? Новое определение ожирения больше не отдает приоритет индексу массы тела

Перевод: rus.tvnet.lv
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Лишний вес. Иллюстративное фото
Лишний вес. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

До сих пор врачи и диетологи в основном оценивали ожирение и избыточный вес на основе индекса массы тела (ИМТ), однако этот подход не является однозначным. Хотя ИМТ учитывает соотношение веса и роста, он игнорирует другие аспекты, такие как мышечная масса или распределение жира в организме. Это приводит к неточностям, особенно в диагностике ожирения.

Поэтому международная группа экспертов, состоящая из 58 специалистов разных областей медицины, предлагает отменить ИМТ как единственный критерий. Отчет команды был опубликован в январе в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology. Его главная цель - не что иное, как революция в диагностике крайнего ожирения. Важнее индекса массы тела то, где в организме находится лишний жир и что действительно беспокоит человека.

В настоящее время избыточную массу тела и ожирение оценивают по индексу массы тела (ИМТ). Индекс массы тела от 25 до 29,9 балла считается избыточным весом или предожирением. ИМТ 30 и более классифицируется как ожирение.

ИМТ рассчитывается по формуле: вес (кг) разделить на квадрат роста в метрах. Например, для человека весом 67 килограммов и ростом 170 сантиметров индекс массы тела рассчитывается так: 67:(1,7×1,7)=23,18. По данным Национального института здоровья и благосостояния (National Institute of Health and Welfare), нормальным ИМТ у взрослых в возрасте от 19 до 65 лет считается от 18,5 до 25 баллов.

Теперь международная группа ученых предполагает, что здоровье и благополучие человека могут оказаться под угрозой не только из-за веса, то есть не из-за слишком высокого ИМТ. После двух лет глобальных дебатов было опубликовано новое определение ожирения. В нем говорится, что человеку не следует ставить диагноз клинического ожирения только на основании измерений тела. Скорее следует учитывать, сколько у человека жира, где он находится в организме и есть ли у него связанные с этим проблемы со здоровьем, сообщает The Conversation.

Почему нельзя ориентироваться только на ИМТ?

«Мы приближаем людей к нюансам и сложностям этой проблемы», - говорит Франческо Рубино, профессор Королевского колледжа Лондона и председатель Комиссии.

Маттиас Блюер, профессор клинических исследований ожирения в Лейпцигском университете, поддерживает этот доклад в интервью Zeit Online.

«Индекс массы тела сам по себе мало что дает для определения реального состояния здоровья», - говорит он. Например, есть люди с нормальным ИМТ, которые, тем не менее, страдают метаболическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. И наоборот, люди с ИМТ в диапазоне ожирения также могут быть совершенно здоровыми.

Типичный пример: очень мускулистые люди часто имеют более высокий ИМТ, хотя у них не накопилось много жира. В свою очередь, пожилые люди, имеющие меньшую мышечную массу и более легкие кости, часто имеют лишь немного более высокий ИМТ, хотя в их организме нездоровое количество жира.

Самый большой риск для здоровья исходит от избыточного жира, сосредоточенного вокруг талии.

Жир, отложившийся глубоко в брюшной полости и вокруг внутренних органов, может выделять воспалительные молекулы в кровоток. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы в других частях тела и серьезные осложнения для здоровья, такие как сердечный приступ или почечная недостаточность.

Таким образом, индекс массы тела сам по себе не является показателем того, есть ли у человека проблемы со здоровьем, вызванные избыточным весом. Аналогично люди с избытком жира в организме не всегда имеют индекс массы тела выше 30. Поэтому врачи не направляют их на обследования для выявления заболеваний, связанных с избытком жира в организме. Например, это может иметь место у некоторых людей очень высокого роста или имеющих в целом нормальный вес, но склонных к накоплению жира вокруг живота.

С другой стороны, у некоторых людей может быть высокий индекс массы тела, потому что у них много жировой ткани, но нет никаких связанных с этим проблем со здоровьем. Поэтому, по мнению авторов нового определения, сам по себе ИМТ не является достаточно хорошим инструментом для диагностики ожирения. Единственное исключение: любого человека с ИМТ более 40 (что соответствует примерно 120 килограммам при росте 1,80 метра) можно смело считать страдающим ожирением без дальнейших измерений.

Новое определение

В 2022 году был создан научный комитет для разработки нового определения ожирения. В группу, возглавляемую исследователями из Королевского колледжа Лондона, вошли 56 экспертов по ожирению, в том числе люди, которые сами столкнулись с этой проблемой.

Согласно соглашению, ожирение больше не будет диагностироваться только на основании индекса массы тела. Другие показатели, такие как окружность талии, также будут приняты во внимание. Это позволит определить, в какой части тела находится вредная жировая ткань. В частности, новое определение различает две категории ожирения - доклиническое и клиническое ожирение.

Люди с доклиническим ожирением накопили слишком много жира, но у них еще не развились серьезные проблемы со здоровьем. В свою очередь, клиническое ожирение можно определить как прогрессирующее и хроническое заболевание, при котором функция определенных органов и общее качество жизни уже нарушены, например, из-за того, что пациенты испытывают трудности при ходьбе, умывании и одевании.

Люди с доклиническим ожирением не обязательно нуждаются в лечении.

Для диагностики клинического ожирения ученые предлагают 18 критериев для взрослых и 13 для детей: это, с одной стороны, типичные вторичные заболевания ожирения, такие как повышенное артериальное давление или ожирение печени, а с другой стороны - ограничения в повседневной жизни или нарушения дыхания во время сна, которые могут быть вызваны давлением брюшного жира на легкие в лежачем положении.

Исследователи пишут, что людям с доклиническим ожирением не требуется срочное специфическое лечение, но им желательно получать консультации и проходить регулярные обследования, чтобы предотвратить возможное прогрессирование клинического ожирения.

Люди с клиническим ожирением разные: им следует предложить научно обоснованное лечение. С одной стороны, цель - снизить вес. Но с другой стороны, проблемы с органами, вызванные ожирением, необходимо лечить.

Эксперт по ожирению Маттиас Блюер считает, что разделение ожирения на доклиническую и клиническую стадии правильное - особенно с точки зрения профилактики. «Если мы сможем диагностировать людей с предожирением, мы сможем предотвратить ухудшение или переход этого состояния в хроническое», - говорит он.

На этом этапе все еще можно использовать менее инвазивные меры, такие как диета и лечебная физкультура, а иногда можно избежать более сложных и дорогостоящих методов лечения, таких как медикаментозное лечение или шунтирование желудка.

«Большая проблема заключается в том, что ранние признаки ожирения часто упускаются из виду. Мы часто вмешиваемся только тогда, когда уже слишком поздно», - отмечает Блюер.

Что изменится в лечении ожирения?

Авторы нового определения считают, что при лечении людей с клиническим ожирением основной акцент должен быть сделан как на нарушениях здоровья, вызванных ожирением, так и на уменьшении самой жировой массы. Например, врач должен помочь пациентам изменить свое поведение в отношении диеты, физической активности, сна и времени, проведенного перед экраном. Могут быть назначены лекарства для снижения веса, чтобы подавить аппетит, снизить вес и улучшить показатели крови. При необходимости пациента также могут направить на операцию по снижению веса.

Однако людям с доклиническим ожирением следует сосредоточиться на управлении новыми рисками и предотвращении проблем со здоровьем, связанных с ожирением. Для достижения этой цели пациенту может потребоваться медицинская консультация, включая долгосрочный мониторинг и поддержку изменения поведения. Риски для здоровья, связанные с избытком жира в организме, различны для каждого человека: в зависимости от этого некоторые методы лечения клинического ожирения могут также использоваться для лечения предожирения.

Плюсы и минусы ИМТ

Однако не все исследователи и врачи приветствуют новый отчет. Например, Томас Рейнер, детский эндокринолог из Университета Виттена/Хердеке, подчеркивает, что определение ИМТ является точным и легко воспроизводимым. «Это не относится, например, к измерениям обхвата живота или измерениям содержания жира в организме». Сравнительные измерения окружности живота разными исследователями часто дают разные результаты - например, в зависимости от высоты, на которой она измеряется.

Маттиас Шульце, руководитель отдела молекулярной эпидемиологии Немецкого института питания человека, считает, что «попытка комиссии переопределить ожирение как болезнь с клинической точки зрения полезна». Однако он указывает, что разные предложенные меры дают разные результаты, т. е. классифицируют разных людей на страдающих ожирением или не страдающих ожирением. В конечном итоге диагноз зависит от того, какое измерение используется, будь то, например, рентген или измерение окружности талии. «Хотя авторы указывают на пробелы и необходимость дальнейших исследований, в настоящее время они открывают двери для самых разных диагностических методов», - говорит Шульце. Другими словами, новая классификация ожирения, возможно, не намного точнее.

Шульце отмечает еще кое-что: среди людей с ИМТ выше 30 лишь немногие, скорее всего, будут иметь какие-либо проблемы со здоровьем или отклонения от нормы, такие как повышенный уровень липидов в крови или высокое кровяное давление, которые, по мнению комиссии, являются достаточным основанием для диагноза «клиническое ожирение». «Поэтому пока еще неясно, в какой степени классификация »клинического« и »доклинического« ожирения полезна», - подчеркивает Шульце.

В свою очередь, Маттиас Блюер не считает, что проблемы настолько велики: «Речь идет не о полной замене ИМТ, а о дополнении его другими критериями. И они могут помочь лучше оценить, действительно ли пациент нуждается в лечении», - говорит эксперт по ожирению.

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