Есть лишний вес или нет? Новое определение ожирения больше не отдает приоритет индексу массы тела

Почему нельзя ориентироваться только на ИМТ?

«Мы приближаем людей к нюансам и сложностям этой проблемы», - говорит Франческо Рубино, профессор Королевского колледжа Лондона и председатель Комиссии.

Маттиас Блюер, профессор клинических исследований ожирения в Лейпцигском университете, поддерживает этот доклад в интервью Zeit Online.

«Индекс массы тела сам по себе мало что дает для определения реального состояния здоровья», - говорит он. Например, есть люди с нормальным ИМТ, которые, тем не менее, страдают метаболическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. И наоборот, люди с ИМТ в диапазоне ожирения также могут быть совершенно здоровыми.

Типичный пример: очень мускулистые люди часто имеют более высокий ИМТ, хотя у них не накопилось много жира. В свою очередь, пожилые люди, имеющие меньшую мышечную массу и более легкие кости, часто имеют лишь немного более высокий ИМТ, хотя в их организме нездоровое количество жира.

Самый большой риск для здоровья исходит от избыточного жира, сосредоточенного вокруг талии.

Жир, отложившийся глубоко в брюшной полости и вокруг внутренних органов, может выделять воспалительные молекулы в кровоток. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы в других частях тела и серьезные осложнения для здоровья, такие как сердечный приступ или почечная недостаточность.