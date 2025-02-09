Впервые после «Брекзита» Великобритания и Евросоюз сделали шаг навстречу друг другу. Британский премьер-министр Кир Стармер на этой неделе побывал в Брюсселе на неофициальном саммите ЕС по обороне. Он был единственным «иностранным» гостем на этой встрече: несмотря на тему, там не было даже представителя Украины, пишет DW.
Сближение ЕС и Великобритании: Брекзит отменяется?
Если верить отзывам участников и наблюдателей, общение прошло тепло и продуктивно - настолько, что политики назначили дату нового, двустороннего саммита Евросоюза и Великобритании. Он запланирован на 19 мая: на этот раз Стармер примет лидеров ЕС у себя. Подразумевает ли этот формат участие глав государств и правительств стран-членов Евросоюза - пока неизвестно.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта, по его же собственным словам, намерен посвятить майскую встречу в верхах построению «настолько тесных отношений, насколько это возможно».
Потепление по обе стороны Ла-Манша уже окрестили «перезагрузкой». Что стоит за новым сближением «разведенных» Брюсселя и Лондона? Как подсказывает тема неофициального саммита, на который главу британского правительства пригласили впервые за пять лет, - это в первую очередь потребность в оборонном сотрудничестве на фоне растущей российской угрозы и неопределенности в отношениях с крупнейшим партнером по другую сторону Атлантики.
«С приходом к власти президента Трампа наладить наши испорченные отношения с Европой сейчас важно, как никогда», - сказала британскому изданию о европейской политике The Parliament эксперт Партии либеральных демократов Великобритании по вопросам обороны Хелен Магуайр.
Тем более, что большинство стран ЕС (23 из 27), как и Великобритания, входят в НАТО и постоянно взаимодействуют с ней на этой площадке. «Надо искать союзников, которые доступны, - считает научный директор Центра европейской политики в Брюсселе Янис Эммануилидис. - Очевидно, что Великобритания нужна ЕС в силу ее обороноспособности и потенциала обеспечения безопасности. Это то, чего, наверное, больше всего недостает Евросоюзу, с тех пор как Великобритания вышла из него».
Оборона и безопасность являются одной из ключевых сфер интереса в отношениях Евросоюза и Великобритании, согласен и генеральный директор центра Фабиан Цулег. По его словам, Стармер совершенно явно сигнализирует: «Мы стали гораздо лучше ладить друг с другом».
«Есть также намеки на то, как ЕС или, по крайней мере, либеральные демократии в ЕС собираются сотрудничать с Великобританией, когда речь зайдет о Трампе», - говорит Цулег. Этими соображениями эксперты поделились в ходе дискуссии о будущем европейской обороны в Центре европейской политики.
В каких военных сферах готов сотрудничать Лондон
Сам Стармер, выступая перед коллегами из Евросоюза за ужином, первым делом выделил сферы, в которых он видит возможности для совместной работы: «Во-первых, Украина показала, какое значение имеют современные технологии на поле боя, поэтому нам крайне важно уделять больше внимания исследованиям и новым разработкам. Великобритания обладает уникальным опытом в этой области. '
Во-вторых, нам необходимо усовершенствовать военную мобильность и логистику по всей Европе, чтобы мы могли легче перебрасывать войска и материальные средства туда, где они необходимы. В-третьих, нам следует углублять сотрудничество для защиты от государственных угроз и диверсий, в том числе в отношении подводной инфраструктуры».
Далее он предложил изучить возможность расширить взаимодействие в проведении миссий и операций, где положительным примером уже стала совместная программа обучения украинских военных, а также углубить промышленное сотрудничество.
«Мы добьемся большего успеха в создании европейского оборонного сектора и внесем больший вклад в собственную оборону, если будем работать вместе, - заявил британский премьер. - Раздробленность ослабит нас всех».
Лидеры ЕС отреагировали на его слова аплодисментами, рассказал Янис Эммануилидис. Он убежден, что отныне Европейский Союз и его члены будут чаще приглашать Стармера в гости для расширения сотрудничества.
Брюссель и Лондон не хотят ограничиваться военным сотрудничеством
Таким образом, заинтересованность обеих сторон налицо, но возможно ли расширить спектр взаимодействия? «Сегодня мы говорили об обороне и безопасности, но Великобритания и Европейский Союз хотят делать больше вместе», - сказал Коста журналистам после неформального саммита. Пока неясно, что под этим подразумевается и каким будет следующий шаг, говорит Цулег, но именно от этого зависит связь с другими областями сотрудничества.
«Учитывая обширный перечень возможных направлений сотрудничества, переговоры по обороне могут послужить отправной точкой, поскольку они помогают людям вновь начать говорить друг с другом», - сказал изданию The Parliament бывший директор Целевой группы по стратегическим вопросам, связанным с референдумом в Великобритании, Джонатан Фолл.
После знаменательной встречи на высшем уровне в Брюсселе британский министр по связям с ЕС Ник Томас-Саймондс написал авторскую колонку в The Telegraph, где пояснил, что «Брекзит», конечно, не отменяется, однако перезагрузка отношений с ЕС означает, «что Великобритания станет более безопасной, защищенной и будет процветать».
«Спустя пять лет мы видим, как некоторые негативные последствия этой сделки проявляются и у нас дома, и в Европе, - признал он. - Ярким примером является торговля». По данным Лондона, несмотря на то что ЕС - крупнейший торговый партнер Великобритании (объем товарооборота в 2023 году достиг почти триллиона евро), этот показатель снизился: в период с 2021 по 2023 годы экспорт в ЕС сократился на 27%, а импорт - на 32%.
Томас-Саймондс связал с «Брекзитом» и то, что, по его мнению, британские границы стали менее безопасными, система предоставления убежища переживает кризис, а расходы за последний фискальный год выросли на миллиард фунтов по сравнению с предыдущим.
«Чтобы повысить уровень жизни, нам нужно расширять экспортные и инвестиционные возможности, снижая торговые барьеры. Это взаимовыгодно: и глава Еврокомиссии, и председатель Европейского совета подчеркивают необходимость сотрудничества для стимулирования инноваций, ускорения экономического роста и снижения издержек для потребителей», - резюмировал он.
Мало конкретики, еще меньше доверия?
Итак, в мае в Великобритании пройдет саммит, где стороны наверняка сделают совместное заявление о сотрудничестве - как минимум, в сфере безопасности - или даже подпишут некое соглашение, прогнозируют эксперты. Но пока остается много вопросов.
«Нам еще предстоит выяснить, что можно привнести в эти отношения в плане содержания, - говорит Фабиан Цулег из брюссельского Центра европейской политики. - Означает ли это, что Великобритания действительно вернется к европейским механизмам? Что это значит для военных закупок, для поддержки Украины? На данный момент это неясно».
Помимо отсутствия конкретики в нынешних заявлениях, сближению могут помешать проблемы с доверием между партнерами, считает эксперт. «Один из главных вопросов, который стоял почти с самого начала процесса »Брекзита«, - это доверие, - отмечает Цулег. - Действительно ли можно верить в то, что другая сторона привержена выбранному пути, готова идти на определенные жертвы и политически в состоянии добиться прогресса».
Тем не менее, как показал опрос издания Politico среди чиновников и дипломатов, они по-прежнему верят, что улучшение отношений между ЕС и Великобританией возможно, однако особого прорыва в краткосрочной перспективе никто не ожидает, на это потребуется время.