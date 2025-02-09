Сближение ЕС и Великобритании: Брекзит отменяется?

Если верить отзывам участников и наблюдателей, общение прошло тепло и продуктивно - настолько, что политики назначили дату нового, двустороннего саммита Евросоюза и Великобритании. Он запланирован на 19 мая: на этот раз Стармер примет лидеров ЕС у себя. Подразумевает ли этот формат участие глав государств и правительств стран-членов Евросоюза - пока неизвестно.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, по его же собственным словам, намерен посвятить майскую встречу в верхах построению «настолько тесных отношений, насколько это возможно».

Потепление по обе стороны Ла-Манша уже окрестили «перезагрузкой». Что стоит за новым сближением «разведенных» Брюсселя и Лондона? Как подсказывает тема неофициального саммита, на который главу британского правительства пригласили впервые за пять лет, - это в первую очередь потребность в оборонном сотрудничестве на фоне растущей российской угрозы и неопределенности в отношениях с крупнейшим партнером по другую сторону Атлантики.

«С приходом к власти президента Трампа наладить наши испорченные отношения с Европой сейчас важно, как никогда», - сказала британскому изданию о европейской политике The Parliament эксперт Партии либеральных демократов Великобритании по вопросам обороны Хелен Магуайр.