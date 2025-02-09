История: человек обнаружил в ресторане, что у него в кармане нет ни гроша, и изобрел кредитную карту

«Идея кредитной карты родилась за ужином в 1949 году, когда бизнесмен Фрэнк Макнамара получил счет от официанта, но понял, что забыл свой бумажник. Макнамара понял, что многие люди могут оказаться в ситуации, когда они обнаруживают, что у них нет свободных денег, только когда приносят счет. Он решил создать решение – платежную карту, которая позволила бы людям оплачивать услуги, не имея с собой наличных денег. Первая кредитная карта появилась в 1950 году, когда американская финансовая компания Diners Club выпустила карту, которой можно было расплачиваться в ресторанах Нью-Йорка», – объясняет Корк.

Это простое, но революционное платежное решение быстро завоевало популярность. Корк считает, что изобретение кредитной карты изменило отношение людей к управлению личными деньгами. Они перешли от наличных к более гибкому и удобному способу оплаты. Кредитная карта стала финансовым инструментом, позволяющим выиграть дополнительное время и путешествовать без необходимости иметь с собой много наличных.

Сегодня кредитная карта предлагает больше, чем просто финансовый буфер. Покупки некоторых клиентов банков застрахованы, а дополнительный бонус заключается в том, что страховка действует в течение 180 дней и по всему миру, включая Эстонию. Например, могут быть застрахованы ваш компьютер, различные компьютерные принадлежности, смартфоны, смарт-часы, наушники, очки и т. д.

«Больше всего от наличия кредитной карты сегодня выигрывают путешественники», – говорит эксперт, поясняя, что кредитная карта – это не только спокойствие на случай, если закончатся свободные средства, но и полное страхование путешествий как для владельца карты, так и для членов его семьи. Это означает, что если вы совершаете даже всего одну поездку за границу в год, стоимость владения картой окажется ниже, чем если бы вы покупали отдельную страховку.

«За три четверти века мир изменился, но кредитные карты никуда не исчезли. Для ответственного пользователя они предлагают как свою основную функцию – предоставление денег в долг, так и ряд дополнительных возможностей, которые обеспечивают спокойствие в повседневной жизни и путешествиях», – говорит Корк.