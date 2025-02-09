Самой острой проблемой россияне считают рост цен, а не войну

Рост цен россияне считают самой серьезной проблемой, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в январе и обнародованного в пятницу, 7 февраля. Такое мнение поддержали почти две трети респондентов (67%).

На втором месте по важности для россиян - война в Украине, названная в опросе «специальной военной операцией», конфликт с Западом и санкции. Эти темы, объединенные в единый комплекс, волнуют чуть более трети опрошенных (35%).

На третьем месте по значимости - жилищные проблемы: аварийное состояние и недоступность жилья, дорогая ипотека. На эти вопросы указали 30% принявших участие в опросе.

Обеспокоенность проблемами в экономике РФ растет

Отмечается, что доля россиян, указавших на инфляцию как проблему, беспокоящую их больше всего, с августа 2024 года выросла на 11 процентных пунктов. По данным Росстата, с 2022 по 2024 год цены в стране выросли на 31,7 процента. В прошлом году инфляция составила 9,5%, особенно быстро дорожали продукты - на 11 процентов.

В другом опросе, опубликованном «Левада-центром» 29 января и отражающем ситуацию в декабре 2024 года, 56% респондентов указывали, что из-за нехватки денег им за последние шесть месяцев пришлось отказаться от необходимых крупных покупок для дома; 35% - от необходимой одежды и обуви; 24% - необходимых продуктов питания.

«Общий уровень обеспокоенности проблемами в сфере экономики растет на протяжении последних замеров с марта 2024 года», - констатируют авторы опроса от 7 февраля. По данным «Левада-центра», проблема бедности, обнищания большинства населения тревожит каждого пятого россиянина (21%), «еще 5% говорили что их беспокоят задержки выплаты заработной платы, пенсий, пособий».

Эксперты, на которых ссылается онлайн-издание The Moscow Times, называют главной причиной инфляции в России «вызванные войной дисбалансы в экономике - резко возросшие военные расходы бюджета, переток ресурсов из гражданских отраслей в ВПК, санкции и другое».