По информации российской государственной компании «Ростелеком», подводные кабели в Финском заливе были повреждены «некоторое время назад в результате внешнего удара».
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«Ростелеком»: причиной повреждения кабелей в Финском заливе стал внешний удар
По данным ТАСС, вечером в субботу в «Ростелекоме» сообщили, что повреждения не отразились на работе сети, и на месте уже ведутся ремонтные работы. Восстановлением одного из кабелей занялось российское судно «Сивуч», под контролем береговой охраны Финляндии.