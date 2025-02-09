«Ростелеком»: причиной повреждения кабелей в Финском заливе стал внешний удар

По данным ТАСС, вечером в субботу в «Ростелекоме» сообщили, что повреждения не отразились на работе сети, и на месте уже ведутся ремонтные работы. Восстановлением одного из кабелей занялось российское судно «Сивуч», под контролем береговой охраны Финляндии.