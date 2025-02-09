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«Ростелеком»: причиной повреждения кабелей в Финском заливе стал внешний удар

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Финская береговая охрана опубликовала в субботу в соцсетях фотографию, на которой финское судно контролирует соблюдение закона и условий использования экономической зоны в Финском заливе.
Финская береговая охрана опубликовала в субботу в соцсетях фотографию, на которой финское судно контролирует соблюдение закона и условий использования экономической зоны в Финском заливе. Фото: Soome rannavalve

По информации российской государственной компании «Ростелеком», подводные кабели в Финском заливе были повреждены «некоторое время назад в результате внешнего удара».

По данным ТАСС, вечером в субботу в «Ростелекоме» сообщили, что повреждения не отразились на работе сети, и на месте уже ведутся ремонтные работы. Восстановлением одного из кабелей занялось российское судно «Сивуч», под контролем береговой охраны Финляндии.

Ремонт кабелей проходит в экономической зоне Финляндии. Вчера представитель финского Министерства труда и экономики Кари Клемм подтвердил телеканалу Yle, что в Финском заливе повреждены два кабеля связи компании «Ростелеком», идущие от Калининграда до Санкт-Петербурга.

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