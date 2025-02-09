Райнер Сакс Трамп позвонил Путину: в чем заключалось послание президента США?

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские беспилотники стабильно достигают целей на расстоянии до 1700 километров на территории России. За прошлый год в России было поражено 377 военных объектов.

По данным Сырского, силы украинской ПВО уничтожили около 9200 вражеских целей, включая беспилотники типа «Шахед» и другие. Генерал добавил, что за год российское преимущество в артиллерийских боеприпасах значительно сократилось: если раньше на каждый украинский снаряд приходилось десять российских, то теперь это соотношение снизилось до одного к двум.

По словам генерала Сырского, приоритетом украинской армии остается сохранение человеческих жизней, уничтожение врага на дальних дистанциях и использование нестандартных тактических решений. В последние месяцы ни президент Украины, ни военное руководство не упоминали о планах крупного наступления с массовым использованием пехоты. Основное внимание сосредоточено на постоянном повышении боеспособности армии и увеличении потерь врага.

Командующий подразделениями беспилотных систем ВСУ сообщил, что в ближайшее время в вооружение мобильных групп ПВО будут введены лазерные установки. Их эффективность в боевых условиях пока неизвестна, но подобное оружие, несомненно, окажет деморализующее воздействие на российских солдат.