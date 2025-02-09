Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью The New York Post, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Темой разговора стало возможное прекращение войны в Украине, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Трамп позвонил Путину: в чем заключалось послание президента США?
Заявления Трампа о телефонном разговоре были расплывчатыми. Он вновь повторил свою основную позицию: войну необходимо прекратить из-за больших потерь среди молодых людей на фронте, и якобы президент России осознает это. Трамп пытается внушить лидерам Украины и России, что завершение войны в их интересах ввиду масштабных жертв. Однако создается впечатление, что президент США не до конца понимает причины, по которым Украина вынуждена вести эту войну и защищаться.
Глава Северной Кореи сделал официальное заявление о продолжении поддержки российской армии в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности. Он подчеркнул, что военное сотрудничество между КНДР и Россией является стратегическим партнерством.
Северокорейский лидер также осудил военное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи, заявив, что Пхеньян ответит на это усилением своей ядерной программы. Это заявление стало реакцией на недавнее сообщение президента США Трампа о желании возобновить прямые контакты с КНДР. Ким Чен Ын дал понять, что встреча с ним не произойдет без предварительных условий.
Особенностью заявления является то, что Северная Корея открыто представила Россию в роли получателя помощи.
По данным японского издания NHK, уже в этом году КНДР при технической поддержке из России начнет производство различных типов беспилотников. Хотя о такой сделке ранее ходили слухи, теперь информация приобретает более конкретный характер. Это также может указывать на ослабление влияния Китая на Северную Корею.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские беспилотники стабильно достигают целей на расстоянии до 1700 километров на территории России. За прошлый год в России было поражено 377 военных объектов.
По данным Сырского, силы украинской ПВО уничтожили около 9200 вражеских целей, включая беспилотники типа «Шахед» и другие. Генерал добавил, что за год российское преимущество в артиллерийских боеприпасах значительно сократилось: если раньше на каждый украинский снаряд приходилось десять российских, то теперь это соотношение снизилось до одного к двум.
По словам генерала Сырского, приоритетом украинской армии остается сохранение человеческих жизней, уничтожение врага на дальних дистанциях и использование нестандартных тактических решений. В последние месяцы ни президент Украины, ни военное руководство не упоминали о планах крупного наступления с массовым использованием пехоты. Основное внимание сосредоточено на постоянном повышении боеспособности армии и увеличении потерь врага.
Командующий подразделениями беспилотных систем ВСУ сообщил, что в ближайшее время в вооружение мобильных групп ПВО будут введены лазерные установки. Их эффективность в боевых условиях пока неизвестна, но подобное оружие, несомненно, окажет деморализующее воздействие на российских солдат.
Это особенно важно на фоне многолетней российской пропаганды, убеждающей население в том, что армия регулярно получает самые современные виды вооружения. Однако в российском сегменте соцсетей недавно широко обсуждалась новость, что для доставки боеприпасов на фронт солдатам предложили использовать ослов. В таком контексте появление лазеров у ВСУ может стать для российских военных серьезным психологическим вызовом.
Глава украинского Центра по борьбе с дезинформацией Андрей Коваленко объяснил цель утренней атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону, расположенный на побережье Азовского моря. Целью удара стала территория завода «Сельмаш», где, по данным разведки, находятся склады боеприпасов и ранее была зафиксирована система ПВО С-400. Если украинским войскам удастся регулярно наносить удары по целям в Ростове, это будет свидетельствовать о серьезном ослаблении российской системы ПВО. До настоящего времени украинские дроны не могли поразить объекты непосредственно в городе.
Кроме того, беспилотники атаковали насосные станции нефтепроводов в Ростовской области и нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Вечером также поступили сообщения о новых ударах украинских дронов в Волгоградской области.
Тем временем российская армия продолжает ночные атаки иранскими дронами. Сегодня ночью системы ПВО были активированы в Луцке (Западная Украина), Одессе (Южная Украина) и в окрестностях Киева. Однако информации о пораженных целях пока нет.
Ситуация на фронтах
После обострения в Курской области число атак российской армии на фронте возросло
В Курской области российские войска пытаются вернуть утраченные позиции, активно атакуя украинские укрепления. По последним сообщениям, в боевые действия вновь вовлечены северокорейские солдаты, однако значительных изменений в ситуации нет.
На харьковском направлении идут позиционные бои.
На купянском и лиманском направлениях продолжаются попытки наступления российской армии, которые вчера не принесли результатов.
На северском направлении активность российской армии снова снизилась.
В районе Бахмута обе стороны ведут бои в окрестностях города Часов Яр. Российская армия продолжает усиленные попытки полностью захватить Торецк. Во время боев российская тактическая авиация потеряла штурмовик Су-25 и один вертолет. Расположение войск на этом участке не изменилось.
На Покровском направлении вчера зафиксировано усиление активности атак российской армии. Поступила информация, что украинским войскам удалось нанести удар ракетой HIMARS по штабу 35-й мотострелковой бригады ВС РФ. Российские источники сообщают, что весь командный состав бригады мог погибнуть. Есть также данные об активизации украинских контратак, однако их масштаб пока не определен. Линия фронта остается без значительных изменений.
На юго-западе от Донецка российские подразделения постепенно увеличивают активность, но существенного продвижения добиться не удалось.
На всем южном фронте активность российской армии ограничивается действиями авиации и артиллерии.