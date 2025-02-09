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ФОТО Попытка номер два: магазин, закрывшийся пять лет назад, вновь распахнул свои двери для покупателей

Перевод: София Солдатенко
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В субботу, 8 февраля, в начале Таллиннской улицы на центральной площади Пайде открылся магазин Kingistuudio. Но магазин подарков, которые ранее назывался Kingipood, уже знаком местным покупателям, поскольку он работает уже около десяти лет, причем некоторое время он проработал в этом же помещении.

Владелица Kingistuudio жительница Пайде Лилиана Раазик рассказала, что в 2020 году закрыла Kingipood на центральной площади сразу после объявления ограничений, связанных с коронавирусом, не дожидаясь, пока магазин тихо зачахнет, ​​и перевела всю деятельность обратно в интернет и в стены своего дома.

Теперь она решила вновь открыть магазин и назвал его Kingistuudio. «Принтер больше не помещался в доме», - улыбнулась Раазик, указывая на большую машину в углу студии.

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