ФОТО Попытка номер два: магазин, закрывшийся пять лет назад, вновь распахнул свои двери для покупателей

В субботу, 8 февраля, в начале Таллиннской улицы на центральной площади Пайде открылся магазин Kingistuudio. Но магазин подарков, которые ранее назывался Kingipood, уже знаком местным покупателям, поскольку он работает уже около десяти лет, причем некоторое время он проработал в этом же помещении.