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ГАЛЕРЕЯ Экскурсия на фабрику Kalev: цены на какао взлетели до небес

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На фабрике Orkla производится знаменитый шоколад Kalev. За два года некоторые изделия подорожали почти вдвое из-за резкого роста закупочной цены на какао.

На фабрике Kalev, расположенной в волости Раэ, деревне Лехмья недалеко от Таллинна, журналистов Postimees встречают руководитель по коммуникациям Orkla Eesti Ханна-Лийза Рууль и директор по маркетингу Анника Оя. Напротив фабрики находится главный офис и склад сети Rimi Eesti, а также рядом работает логистическая компания Smarten, занимающаяся доставкой продукции Orkla в магазины.

Рууль проводит журналиста и фотографа в производственные помещения. Легкий аромат шоколада ощущается уже в застекленном коридоре над цехом. Однако внутри самих производственных залов сильного запаха нет, кроме помещений, где вручную готовят конфеты, например, трюфели.

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