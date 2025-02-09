ГАЛЕРЕЯ Экскурсия на фабрику Kalev: цены на какао взлетели до небес

На фабрике Kalev, расположенной в волости Раэ, деревне Лехмья недалеко от Таллинна, журналистов Postimees встречают руководитель по коммуникациям Orkla Eesti Ханна-Лийза Рууль и директор по маркетингу Анника Оя. Напротив фабрики находится главный офис и склад сети Rimi Eesti, а также рядом работает логистическая компания Smarten, занимающаяся доставкой продукции Orkla в магазины.