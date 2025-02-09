Волость потратит более 300 000 евро на создание сайта

Парадоксально, но это происходит одновременно со строительством у центральной площади Пыльва административного здания, стоящего более трех миллионов евро. Работы будут завершены к весне. Если новое волостное здание строится для того, чтобы все можно было сделать в одном месте, то смарт-решение необходимо, чтобы все можно было делать, не выходя из дома.