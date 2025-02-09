Волостная управа Пыльва планирует обновить сайт волости, потратив на это 321 470 евро. Однако волость с населением 13 000 человек не намерена тратить такую большую сумму только на сайт - необходимо разработать более грандиозное смарт-решение.
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Волость потратит более 300 000 евро на создание сайта
Парадоксально, но это происходит одновременно со строительством у центральной площади Пыльва административного здания, стоящего более трех миллионов евро. Работы будут завершены к весне. Если новое волостное здание строится для того, чтобы все можно было сделать в одном месте, то смарт-решение необходимо, чтобы все можно было делать, не выходя из дома.