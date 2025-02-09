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Волость потратит более 300 000 евро на создание сайта

Перевод: София Солдатенко
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Строительство нового административного здания в Пыльва идет успешно, а вот новый сайт пока не продвинулся дальше обсуждений.
Строительство нового административного здания в Пыльва идет успешно, а вот новый сайт пока не продвинулся дальше обсуждений. Фото: Mati Määrits

Волостная управа Пыльва планирует обновить сайт волости, потратив на это 321 470 евро. Однако волость с населением 13 000 человек не намерена тратить такую ​​большую сумму только на сайт - необходимо разработать более грандиозное смарт-решение.

Парадоксально, но это происходит одновременно со строительством у центральной площади Пыльва административного здания, стоящего более трех миллионов евро. Работы будут завершены к весне. Если новое волостное здание строится для того, чтобы все можно было сделать в одном месте, то смарт-решение необходимо, чтобы все можно было делать, не выходя из дома.

Осенью, закладывая краеугольный камень нового волостного здания, старейшина волости Мартти Рыйгас (Партия реформ) объяснил Lõuna-Eesti Postimees причины развития сразу в противоположных направлениях: «Глядя на состав нашего населения, с одной стороны, мы должны учитывать интересы стареющего населения, а с другой стороны, мы должны создавать новые дигитальные решения для молодого поколения».

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