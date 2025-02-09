Самый критический момент синхронизации электросетей наступит в воскресенье днем

Март Хови сравнил десинхронизацию с вождением автомобиля. Он образно объяснил, что если до выходных эстонская электросеть находилась за рулем автомобиля с автоматической коробкой передач, то на выходные мы пересели на автомобиль с механической коробкой передач.

«А что произойдет, если вы слишком резко отпустите сцепление при переключении передач в автомобиле с механической коробкой передач? Машина глохнет», - сказал он. Чтобы этого не произошло, весь процесс должен быть плавным, в том числе в рокировке электросетей.