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Самый критический момент синхронизации электросетей наступит в воскресенье днем

Перевод: София Солдатенко
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Преподаватель энергетики и информатики в Эстонском университете естественных наук Март Хови использует сетевой анализатор для мониторинга того, что происходит в нашей электросети в эти выходные.
Преподаватель энергетики и информатики в Эстонском университете естественных наук Март Хови использует сетевой анализатор для мониторинга того, что происходит в нашей электросети в эти выходные. Фото: Sille Annuk

В настоящее время, среди многих других, за десинхронизацией эстонской электросети следит и преподаватель энергетики и информатики Эстонского университета естественных наук Март Хови. Хотя сам процесс примерно такой же интересный, как наблюдение за высыханием краски, самые захватывающие моменты наступят сегодня днем.

Март Хови сравнил десинхронизацию с вождением автомобиля. Он образно объяснил, что если до выходных эстонская электросеть находилась за рулем автомобиля с автоматической коробкой передач, то на выходные мы пересели на автомобиль с механической коробкой передач.

«А что произойдет, если вы слишком резко отпустите сцепление при переключении передач в автомобиле с механической коробкой передач? Машина глохнет», - сказал он. Чтобы этого не произошло, весь процесс должен быть плавным, в том числе в рокировке электросетей.

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