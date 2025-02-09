В настоящее время, среди многих других, за десинхронизацией эстонской электросети следит и преподаватель энергетики и информатики Эстонского университета естественных наук Март Хови. Хотя сам процесс примерно такой же интересный, как наблюдение за высыханием краски, самые захватывающие моменты наступят сегодня днем.
Для подписчиков
Самый критический момент синхронизации электросетей наступит в воскресенье днем
Март Хови сравнил десинхронизацию с вождением автомобиля. Он образно объяснил, что если до выходных эстонская электросеть находилась за рулем автомобиля с автоматической коробкой передач, то на выходные мы пересели на автомобиль с механической коробкой передач.