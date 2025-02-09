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Депутат Михкельсон: слова Путина Трампу не дают надежд на прекращение войны

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Марко Михкельсон.
Марко Михкельсон. Фото: Konstantin Sednev

Комментируя телефонный разговор президентов США и России, глава комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон заявил, что слова Владимира Путина Дональду Трампу не добавили надежды на скорое окончание войны.

«Многообещающе они не звучат. Если бы Путин хотел, чтобы люди не умирали, он бы прекратил войну и ушел с Украины», - сказал Михкельсон, указывая на слова Трампа, который заявил, что Путин также не хочет, чтобы люди каждый день гибли из-за войны.

«Только что вернувшись с передовой, я могу подтвердить, что война идет максимальными темпами, - написал Михкельсон в посте в социальных сетях. - Мы не знаем, о чем Трамп говорит с Путиным и на какие уступки готов пойти президент США. Мы хорошо помним, каким был ультиматум России НАТО в 2021 году. По сути, это означало бы роспуск НАТО. Трамп вряд ли зайдет так далеко, но, учитывая то, что произошло в США в последние недели, мы должны быть готовы к самым худшим сюрпризам».

«В любом случае, нам необходимо активно общаться с США и другими союзниками сегодня, чтобы не было ни минуты перерыва в передаче наших сообщений. Следующая возможность сделать это будет на следующей неделе, когда в Мюнхене пройдет ежегодная конференция по безопасности», - завершил свой пост Михкельсон.

В пятницу в интервью The New York Post Трамп заявил, что говорил с Путиным по телефону о необходимости переговоров для прекращения войны в Украине.

«Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным о необходимости попытаться положить конец войне в Украине путем переговоров», - пишет газета.

Трамп не уточнил, сколько раз он разговаривал с Путиным.

«Путин хочет, чтобы люди перестали умирать», - заявил Трамп газете.

По словам Трампа, война никогда бы не началась, если бы он был президентом США в 2022 году. Трамп также заявил в интервью, что у него есть конкретный план по прекращению боевых действий.

«Я надеюсь, что все пойдет быстро. Люди гибнут каждый день. Эта война в Украине так ужасна», - сказал Трамп в интервью.

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