Депутат Михкельсон: слова Путина Трампу не дают надежд на прекращение войны

«Многообещающе они не звучат. Если бы Путин хотел, чтобы люди не умирали, он бы прекратил войну и ушел с Украины», - сказал Михкельсон, указывая на слова Трампа, который заявил, что Путин также не хочет, чтобы люди каждый день гибли из-за войны.

«Только что вернувшись с передовой, я могу подтвердить, что война идет максимальными темпами, - написал Михкельсон в посте в социальных сетях. - Мы не знаем, о чем Трамп говорит с Путиным и на какие уступки готов пойти президент США. Мы хорошо помним, каким был ультиматум России НАТО в 2021 году. По сути, это означало бы роспуск НАТО. Трамп вряд ли зайдет так далеко, но, учитывая то, что произошло в США в последние недели, мы должны быть готовы к самым худшим сюрпризам».

«В любом случае, нам необходимо активно общаться с США и другими союзниками сегодня, чтобы не было ни минуты перерыва в передаче наших сообщений. Следующая возможность сделать это будет на следующей неделе, когда в Мюнхене пройдет ежегодная конференция по безопасности», - завершил свой пост Михкельсон.

В пятницу в интервью The New York Post Трамп заявил, что говорил с Путиным по телефону о необходимости переговоров для прекращения войны в Украине.

«Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным о необходимости попытаться положить конец войне в Украине путем переговоров», - пишет газета.

Трамп не уточнил, сколько раз он разговаривал с Путиным.

«Путин хочет, чтобы люди перестали умирать», - заявил Трамп газете.

По словам Трампа, война никогда бы не началась, если бы он был президентом США в 2022 году. Трамп также заявил в интервью, что у него есть конкретный план по прекращению боевых действий.

«Я надеюсь, что все пойдет быстро. Люди гибнут каждый день. Эта война в Украине так ужасна», - сказал Трамп в интервью.