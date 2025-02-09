В министерстве объяснили, почему сегодня в Эстонии цена на электроэнергию взлетела до небес

По словам Рейна Вакса, цена на электроэнергию на бирже Балтии снижается за счет двух факторов: производства возобновляемой энергии и соединения со странами Северной Европы.

«Цена на электроэнергию вырастет сегодня днем ​​по двум причинам. Во-первых, уменьшение скорости ветра во второй половине дня не способствует выработке ветроэнергии», - говорит он.

Во-вторых, по его словам, сейчас возможно импортировать гораздо меньше дешевой электроэнергии из стран Северной Европы.

«Страны Северной Европы и Балтии обычно соединены тремя кабелями: Estlink 1 и 2 и Nordbalt. Известно, что Estlink 2 находится в аварийном состоянии. В связи с испытанием в режиме изолированной работы импорт по кабелям Estlink 1 и Nordbalt был ограничен. Импорт будет нормализован после сегодняшнего дня, когда синхронизация будет завершена», - пообещал Вакс.

Напомним, что в воскресенье средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне Nord Pool вырасла на 105% по сравнению с субботой и составила 128,55 евро за мегаватт-час.