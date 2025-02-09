В субботу патрули полиции сосредоточились на развязке Юри, где за короткое время были остановлены десятки водителей, превысивших скорость.
Под Таллинном полиция поймала более полусотни нарушителей скорости
Как сообщил Центр надзора за дорожным движением в соцсетях, патрули уделили особое внимание соблюдению скоростного режима в этом месте. В течение нескольких часов было остановлено более 60 нарушителей, которые дали объяснения полиции.
По данным Фонда дорожного страхования, в прошлом году на развязке Юри произошло 129 страховых случаев на сумму 322 000 евро, что вывело этот участок в лидеры по числу аварий.
Центр надзора за дорожным движением напомнил, что за превышение скорости на 21–40 км/ч грозит штраф до 800 евро и лишение водительских прав на срок до шести месяцев.
«Стоит ли сомнительный выигрыш во времени таких рисков?» - говорится в сообщении центра. Там также подчеркнули, что закон не предусматривает исключений для превышения скорости. «В большинстве случаев расстояния относительно короткие, а выигрыш во времени от быстрой езды минимален и не оправдывает риска для собственной и чужой безопасности».
За сутки - почти 20 водителей в состоянии опьянения
В субботу на дорогах Эстонии от вождения с признаками алкогольного или наркотического опьянения отстранены 18 нетрезвых автоводителей.
Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, когда превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев, передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет, напомнило ведомство.
Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.