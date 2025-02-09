Под Таллинном полиция поймала более полусотни нарушителей скорости

Как сообщил Центр надзора за дорожным движением в соцсетях, патрули уделили особое внимание соблюдению скоростного режима в этом месте. В течение нескольких часов было остановлено более 60 нарушителей, которые дали объяснения полиции.

По данным Фонда дорожного страхования, в прошлом году на развязке Юри произошло 129 страховых случаев на сумму 322 000 евро, что вывело этот участок в лидеры по числу аварий.

Центр надзора за дорожным движением напомнил, что за превышение скорости на 21–40 км/ч грозит штраф до 800 евро и лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

«Стоит ли сомнительный выигрыш во времени таких рисков?» - говорится в сообщении центра. Там также подчеркнули, что закон не предусматривает исключений для превышения скорости. «В большинстве случаев расстояния относительно короткие, а выигрыш во времени от быстрой езды минимален и не оправдывает риска для собственной и чужой безопасности».

За сутки - почти 20 водителей в состоянии опьянения

В субботу на дорогах Эстонии от вождения с признаками алкогольного или наркотического опьянения отстранены 18 нетрезвых автоводителей.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, когда превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев, передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет, напомнило ведомство.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.