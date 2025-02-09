ФОТО «Прогремели мощные взрывы»: вблизи Эстонии в порту Усть-Луга тонет танкер с мазутом

По предварительным данным, на борту находятся 130 000 тонн мазута. По данным источников Baza, в машинном отделении судна произошли несколько взрывов, но подтверждения этой информации пока нет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере Koala во время запуска двигателя произошел «техногенный инцидент», в результате которого было повреждено машинное отделение.

Фото: Александр Дрозденко/Telegram

Baza пишет, что танкер, на борту которого 24 человека (из них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев), ходит под флагом Антигуа и Барбуды.

Экипажу, по данным Baza, удалось выбраться на берег, никто не пострадал. Танкер начало затапливать и в итоге он сел на мель. Спасатели установили боновые ограждения. По предварительной информации, утечки нефтепродуктов не произошло.