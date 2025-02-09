Случаи нападения собак участились, однако у местных самоуправлений связаны руки

Согласно действующим нормам, местные власти могут привлечь владельца к ответственности за нарушение правил содержания домашних животных или порядка только после того, как его свободно разгуливающая собака уже кого-то атаковала.

Тийт Маран (Социал-демократическая партия), один из инициаторов поправок, подчеркнул, что у местных самоуправлений нет действенных рычагов воздействия на владельцев.

По словам Марана, законопроект наделит местные власти правом контролировать соблюдение правил содержания собак и кошек, информировать общественность или отдельных лиц о мерах предотвращения угрозы, возможной опасности или нарушении порядка, а также выдавать предписания и в случае их невыполнения применять штрафные санкции.