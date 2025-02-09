МНЕНИЕ Сколько стоит «вид на миллион долларов»?

Сторонники ветрогенераторов утверждают, что ветер - это бесплатный ресурс. В качестве дополнительного аргумента они указывают на европейские совместные фонды, которые субсидируют строительство. Кроме того, ветряки считаются очень экологичными, поскольку вращающиеся лопасти не производят ни дыма, ни углекислого газа. Именно поэтому данный способ производства энергии называют экономически и экологически разумным.

Противники ветрогенераторов утверждают, что ветряные парки подавляют рост растений на значительной территории, что влияет на процесс аккумуляции углекислого газа. Они также создают помехи для птиц и рыб и производят инфразвук. Противники утверждают, что ветряков не должно быть так много, по крайней мере до тех пор, пока не будет изобретен более эффективный способ хранения энергии. Кроме того, строительство таких установок требует огромных ресурсов и сопровождается значительными выбросами углерода. Также обсуждается и визуальное загрязнение - серьезное изменение внешнего облика ландшафта.

О визуальном загрязнении говорят редко, поскольку и сторонники, и, возможно, противники считают этот аргумент эмоциональным и несерьезным, недостойным обсуждения в обществе.

Однако именно об этом следовало бы говорить громче всего. В отличие от инфразвука или потраченных ресурсов, изменение ландшафта затрагивает практически каждого, кто живет или передвигается по Эстонии. Эмоции - это не пустяк, а мощная сила, способная мотивировать людей как на великие, так и на безрассудные поступки. Игнорировать их было бы крайне недальновидно.