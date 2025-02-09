О ветрогенераторах уже много говорили и спорили: одни поддерживают их, другие выступают против. И эти споры будут продолжаться, пока ветряки когда-нибудь не исчезнут из нашего пейзажа. Но до этого еще далеко, уверен историк Лаури Вахтре («Отечество»).
МНЕНИЕ ⟩ Сколько стоит «вид на миллион долларов»?
Сторонники ветрогенераторов утверждают, что ветер - это бесплатный ресурс. В качестве дополнительного аргумента они указывают на европейские совместные фонды, которые субсидируют строительство. Кроме того, ветряки считаются очень экологичными, поскольку вращающиеся лопасти не производят ни дыма, ни углекислого газа. Именно поэтому данный способ производства энергии называют экономически и экологически разумным.
Противники ветрогенераторов утверждают, что ветряные парки подавляют рост растений на значительной территории, что влияет на процесс аккумуляции углекислого газа. Они также создают помехи для птиц и рыб и производят инфразвук. Противники утверждают, что ветряков не должно быть так много, по крайней мере до тех пор, пока не будет изобретен более эффективный способ хранения энергии. Кроме того, строительство таких установок требует огромных ресурсов и сопровождается значительными выбросами углерода. Также обсуждается и визуальное загрязнение - серьезное изменение внешнего облика ландшафта.
О визуальном загрязнении говорят редко, поскольку и сторонники, и, возможно, противники считают этот аргумент эмоциональным и несерьезным, недостойным обсуждения в обществе.
Однако именно об этом следовало бы говорить громче всего. В отличие от инфразвука или потраченных ресурсов, изменение ландшафта затрагивает практически каждого, кто живет или передвигается по Эстонии. Эмоции - это не пустяк, а мощная сила, способная мотивировать людей как на великие, так и на безрассудные поступки. Игнорировать их было бы крайне недальновидно.
Если людям постоянно портить настроение, они рано или поздно начнут протестовать, причем неизвестно, против кого или чего именно. А если выяснится, что огромные сооружения высотой с Таллиннскую телебашню, напоминающие чудовищ из фильмов ужасов, начнут всерьез вызывать раздражение - ведь они будут повсюду, и даже на природе больше нельзя будет побыть, потому что она превратится в часть индустриального пейзажа, - тогда их придется демонтировать.
Этот аргумент, конечно, не убедит ни тех, кто ослеплен зеленой пропагандой, ни тех, кто зарабатывает на ветряных парках, словно на ульях, полных «меда». Деньги, как известно, говорят сами за себя. Миллионы куда-то уходят и где-то оседают. Маленькую часть возвращают народу, при этом велят ему быть благодарным. И некоторые действительно довольны. Так было и в 1939 году, когда в Эстонию пришли советские базы. Кто-то сумел заработать на продаже камней и стройматериалов для их строительства. Всегда находятся те, кто готов уступить свои права за небольшую выгоду.
Но разговор снова стал слишком эмоциональным. Чтобы «твердолобые» поняли суть, нужно говорить на их языке. Вид на природу, который вызывает у человека положительные эмоции, снимает стресс и успокаивает нервы, - это такой же ресурс. На нем можно зарабатывать хорошие деньги, как подтверждает выражение «вид на миллион долларов». Люди готовы платить за пейзаж, который не портят депрессивные панельные дома, заводские трубы или ветряки-гиганты. Причем последние по своим размерам превосходят всех остальных визуальных загрязнителей буквально в разы.
Кому под силу измерить, насколько упадет ценность эстонских природных пейзажей Эстонии, страны с чистым воздухом, тишиной и спокойствием? Вероятно, это невозможно точно определить, но очевидно одно - эта ценность реальна, ее можно ощутить и увидеть. Цены на недвижимость упадут, некоторые отели разорятся, а туристические маршруты потеряют привлекательность. В результате Эстония станет менее интересна для туристов, особенно для тех, кто ценит природу.
Это не значит, что нужно полностью отказаться от использования ветроэнергии. Но необходимо хотя бы запретить строительство огромных ветряков, которые видны за десятки километров. Да, более низкие установки, например, высотой до 50 метров, менее эффективны, но и их воздействие на окружающую среду значительно меньше.
Сохранение таллиннского городского ландшафта воспринимается как само собой разумеющееся: его охраняют с помощью строгих правил и запретов. Но почему при этом разрешено без каких-либо ограничений разрушать живописные природные пейзажи? Почему к ним относятся с меньшим уважением?
Возможно, проблема в том, что мы до сих пор не осознали, каким ценным ресурсом обладаем и как нам повезло, что у нас все еще есть места, на которые можно смотреть без тоски и отчаяния. Таких уголков в Европе скоро останется очень мало, а это значит, что мы сидим на настоящем золоте.
Нашу недальновидность, разумеется, старается использовать по максимуму так называемый «зеленый бизнес», прикрывающийся понятием «зеленого перехода». В ход идут методы запугивания («конец света уже близко»), клевета («все противники - сторонники Кремля»), подачки («мы вам немного заплатим»), демагогия («противники ветряков хотят остановить всю жизнь в Эстонии») и давление («три партийных лидера решили - все остальные молчите»).
На самом деле можно выступать против ветрогенераторов по вполне рациональным причинам, которые заслуживают обсуждения. Проблема визуального загрязнения (пусть это выражение звучит слегка необычно) вполне серьезна и заслуживает внимания.