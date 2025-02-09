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ГАЛЕРЕЯ Архиепископ освятил значимое произведение искусства, доставленное из Германии

Перевод: Валерия Ермакова
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Сегодня в церкви и пасторате Ярва-Яани прошло мероприятие, посвященное столетию со дня смерти балтийско-немецкого художника Эдуарда фон Гебхардта. Во время события почтили его память, освятили автопортрет художника, недавно переданный общине, и рассказали о жизненном пути этого выдающегося деятеля, уроженца Ярва-Яани.

Автопортрет Гебхардта (13 июня 1838, Ярва-Яани - 3 февраля 1925, Дюссельдорф) стал третьим произведением искусства, которое теперь принадлежит общине Ярва-Яани.

Для покупки ценного полотна община в конце прошлого года организовала кампанию по сбору пожертвований. Картина находилась в частной собственности в Германии. Цена автопортрета составила 3000 евро. В ходе кампании было собрано немного больше - 3165 евро.

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