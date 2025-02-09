Сегодня в церкви и пасторате Ярва-Яани прошло мероприятие, посвященное столетию со дня смерти балтийско-немецкого художника Эдуарда фон Гебхардта. Во время события почтили его память, освятили автопортрет художника, недавно переданный общине, и рассказали о жизненном пути этого выдающегося деятеля, уроженца Ярва-Яани.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Архиепископ освятил значимое произведение искусства, доставленное из Германии
Автопортрет Гебхардта (13 июня 1838, Ярва-Яани - 3 февраля 1925, Дюссельдорф) стал третьим произведением искусства, которое теперь принадлежит общине Ярва-Яани.