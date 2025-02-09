ГАЛЕРЕЯ Архиепископ освятил значимое произведение искусства, доставленное из Германии

Сегодня в церкви и пасторате Ярва-Яани прошло мероприятие, посвященное столетию со дня смерти балтийско-немецкого художника Эдуарда фон Гебхардта. Во время события почтили его память, освятили автопортрет художника, недавно переданный общине, и рассказали о жизненном пути этого выдающегося деятеля, уроженца Ярва-Яани.