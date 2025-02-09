ВИДЕО Открытие астронома: спутники Starlink падают с орбиты по несколько штук в день

Данные предоставлены астрономом Джонатаном Макдауэллом, который отслеживает спутники на орбите, включая сеть Starlink. Во вторник он отметил, что случаи входа спутников в атмосферу участились. Один из пятилетних спутников Starlink был замечен ярко горящим в ночном небе над северным Иллинойсом в США.