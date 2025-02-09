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ВИДЕО Открытие астронома: спутники Starlink падают с орбиты по несколько штук в день

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Так выглядит с Земли ряд только что выведенных на орбиту спутников Starlink. Завершают они свой путь столь же эффектно, сгорая в атмосфере ярким шлейфом, подобно кометам.
Так выглядит с Земли ряд только что выведенных на орбиту спутников Starlink. Завершают они свой путь столь же эффектно, сгорая в атмосфере ярким шлейфом, подобно кометам. Фото: Earthsky.org

Компания SpaceX Илона Маска с рекордной скоростью выводит из эксплуатации спутники своего глобального интернет-проекта Starlink. По данным астронома Джонатана Макдауэлла, в атмосфере Земли ежедневно сгорают до пяти таких аппаратов.

Данные предоставлены астрономом Джонатаном Макдауэллом, который отслеживает спутники на орбите, включая сеть Starlink. Во вторник он отметил, что случаи входа спутников в атмосферу участились. Один из пятилетних спутников Starlink был замечен ярко горящим в ночном небе над северным Иллинойсом в США.

«SpaceX ежедневно выводит с орбиты и уничтожает около 4–5 спутников Starlink, распределяя их спуски по всему миру. Иногда такие явления можно наблюдать ночью и над США», - сообщил Макдауэлл в соцсетях.

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