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ГРАФИК В понедельник биржевая цена на электроэнергию вырастет еще больше

Перевод: Валерия Ермакова
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В субботу электричество в Эстонии будет дешевле, чем в пятницу, 10 января. Иллюстративное фото.
В субботу электричество в Эстонии будет дешевле, чем в пятницу, 10 января. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO / Michael Bihlmayer

В ценовой зоне Эстонии на бирже электроэнергии Nord Pool в понедельник средняя цена вырастет на 20 процентов по сравнению с сегодняшним днем и составит 146,83 евро за мегаватт-час.

Причиной роста цен на электроэнергию в понедельник является увеличение потребления, в то время как производство электроэнергии ветропарками остается на низком уровне. Согласно прогнозам, в понедельник также снизится выработка энергии на солнечных электростанциях.

В Латвии и Литве стоимость электроэнергии в понедельник будет такой же, как в Эстонии. В Финляндии цена увеличится почти в десять раз, но все равно останется примерно вдвое ниже эстонской, составив в среднем 72,47 евро за мегаватт-час.

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