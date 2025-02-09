ГРАФИК В понедельник биржевая цена на электроэнергию вырастет еще больше

Причиной роста цен на электроэнергию в понедельник является увеличение потребления, в то время как производство электроэнергии ветропарками остается на низком уровне. Согласно прогнозам, в понедельник также снизится выработка энергии на солнечных электростанциях.

В Латвии и Литве стоимость электроэнергии в понедельник будет такой же, как в Эстонии. В Финляндии цена увеличится почти в десять раз, но все равно останется примерно вдвое ниже эстонской, составив в среднем 72,47 евро за мегаватт-час.