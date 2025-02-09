В ценовой зоне Эстонии на бирже электроэнергии Nord Pool в понедельник средняя цена вырастет на 20 процентов по сравнению с сегодняшним днем и составит 146,83 евро за мегаватт-час.
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ГРАФИК ⟩ В понедельник биржевая цена на электроэнергию вырастет еще больше
Причиной роста цен на электроэнергию в понедельник является увеличение потребления, в то время как производство электроэнергии ветропарками остается на низком уровне. Согласно прогнозам, в понедельник также снизится выработка энергии на солнечных электростанциях.