В последнее время участились публикации, в которых демонстрируется процесс электролиза питьевой воды. Когда в результате этого процесса вода становится мутной, делается вывод, что она якобы непригодна для употребления. Обычно такие видео сопровождаются рекламой, где для предотвращения проблем со здоровьем предлагается купить фильтры, которые продает та же компания, создающая пугающие видеоролики, сообщает Департамент здоровья в посте в Facebook.
Департамент здоровья предупреждает: в Эстонии распространяется ложная информация о качестве питьевой воды
В одном из видео, поступивших в Департамент здоровья, демонстрируется стакан с мутной водой и утверждается, что мать автора видео годами пила такую воду, что стало причиной ее хронических заболеваний. Затем в стакан наливают чистую водопроводную воду, запускают электролизер и поясняют: «Электролиз отделяет частицы от молекулы воды и выводит их на поверхность. Осадок, загрязнения и микроорганизмы становятся видимыми».
В результате даже только что налитая водопроводная вода мутнеет, что является естественной реакцией на электролиз. Тем не менее автор видео делает необоснованный вывод о том, что вода якобы загрязнена и непригодна для питья.
Департамент здоровья предупреждает: эти видео вводят в заблуждение и содержат ложную информацию! Качество питьевой воды в Эстонии находится под постоянным контролем, и она безопасна для употребления.
Электролиз как метод «проверки» питьевой воды не отражает ее фактическое загрязнение. Изменение цвета воды связано с реакцией на содержащиеся в ней минералы и коррозию электродов, а не с наличием опасных веществ, сообщает Департамент здоровья.
В процессе электролиза молекулы воды (H₂O) распадаются на водород (H₂) и кислород (O₂). Этот метод не может обнаружить такие загрязнители, как тяжёлые металлы или бактерии. Образующиеся гидроксиды (OH⁻) и хлор (Cl₂) вступают в реакцию с металлом электродов (обычно железом или алюминием), что приводит к образованию тёмного осадка, например, гидроксида железа (Fe(OH)₃).
Дистиллированная вода при электролизе остается прозрачной, так как в ней отсутствуют соли и минералы. Минеральная и водопроводная вода темнеет при электролизе из-за своего естественного минерального состава, а не из-за загрязнений. Такие загрязнители, как полихлорированные бифенилы (ПХБ), пестициды и тяжелые металлы, не дают видимых реакций при электролизе. Для их обнаружения требуется лабораторный анализ. Болезнетворные микроорганизмы, например, кишечная палочка (E. coli), не вызывают изменения цвета воды в процессе электролиза.