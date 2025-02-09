Департамент здоровья предупреждает: в Эстонии распространяется ложная информация о качестве питьевой воды

В одном из видео, поступивших в Департамент здоровья, демонстрируется стакан с мутной водой и утверждается, что мать автора видео годами пила такую воду, что стало причиной ее хронических заболеваний. Затем в стакан наливают чистую водопроводную воду, запускают электролизер и поясняют: «Электролиз отделяет частицы от молекулы воды и выводит их на поверхность. Осадок, загрязнения и микроорганизмы становятся видимыми».

В результате даже только что налитая водопроводная вода мутнеет, что является естественной реакцией на электролиз. Тем не менее автор видео делает необоснованный вывод о том, что вода якобы загрязнена и непригодна для питья.

Департамент здоровья предупреждает: эти видео вводят в заблуждение и содержат ложную информацию! Качество питьевой воды в Эстонии находится под постоянным контролем, и она безопасна для употребления.

Электролиз как метод «проверки» питьевой воды не отражает ее фактическое загрязнение. Изменение цвета воды связано с реакцией на содержащиеся в ней минералы и коррозию электродов, а не с наличием опасных веществ, сообщает Департамент здоровья.

В процессе электролиза молекулы воды (H₂O) распадаются на водород (H₂) и кислород (O₂). Этот метод не может обнаружить такие загрязнители, как тяжёлые металлы или бактерии. Образующиеся гидроксиды (OH⁻) и хлор (Cl₂) вступают в реакцию с металлом электродов (обычно железом или алюминием), что приводит к образованию тёмного осадка, например, гидроксида железа (Fe(OH)₃).

Дистиллированная вода при электролизе остается прозрачной, так как в ней отсутствуют соли и минералы. Минеральная и водопроводная вода темнеет при электролизе из-за своего естественного минерального состава, а не из-за загрязнений. Такие загрязнители, как полихлорированные бифенилы (ПХБ), пестициды и тяжелые металлы, не дают видимых реакций при электролизе. Для их обнаружения требуется лабораторный анализ. Болезнетворные микроорганизмы, например, кишечная палочка (E. coli), не вызывают изменения цвета воды в процессе электролиза.