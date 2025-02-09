Мэр Таллинна Осиновский: МуПо ждут большие перемены

«Мы работаем над тем, чтобы вместо центристской посредственности добиться высококачественных общественных услуг», - написал он. Мэр подчеркнул, что в этой сфере Таллинн хочет быть лучшим в мире.

«Те перемены, которые сейчас происходят в работе МуПо, демонстрируют свежую энергию и амбиции нового городского руководства», - отметил Осиновский. Он напомнил, что в прошлом году МуПо получила нового начальника. В октябре эту должность занял бывший руководитель дорожной полиции Элари Каземетс.

По словам мэра, сейчас создается организация, способная более эффективно выполнять задачи по поддержанию правопорядка. «Например, до сих пор город был бессилен в вопросах соблюдения ночного покоя и общественного порядка в Старом городе. Но уже скоро мы представим новый подход к защите местных жителей», - сообщил он.

Осиновский также заявил, что его главное ожидание от муниципальной полиции связано с кризисной готовностью. «В ближайшие годы приоритетами станут создание по всему городу сети укрытий, повышение готовности квартирных товариществ к кризисам и увеличение городских резервов на случай чрезвычайных ситуаций», - перечислил мэр.

Элари Каземетс в октябре в прямом эфире Postimees высказал мнение, что Таллинн заслуживает муниципальной полиции с более широкими полномочиями.

«Я вижу будущее МуПо как надежного партнера для полиции, который будет брать на себя те задачи, которые полиция не успевает выполнять или которые в таком объеме ей выполнять не нужно. Возможно, современная европейская столица действительно заслуживает немного более широких полномочий для своей муниципальной полиции», - сказал Каземетс.