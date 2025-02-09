Половина заказанных в Чехии поездов Škoda уже прибыла в Эстонию

В пятницу с чешкого завода в депо Пяэскюла прибыл новый поезд. Как сообщает железнодорожное предприятие Elron, восемь из 16 новых поездов Škoda уже прибыли в Эстонию. Общая стоимость поездов составляет 146 млнн евро.

В прошлом году в Эстонию прибыли шесть поездов Škoda.

Все поставленные поезда должны пройти пять тысяч километров в период проверки, в ходе которой дополнительно проверяется их надежность. Всего на каждом прибывающем в Эстонию поезде проводится не менее 70 различных тестов.