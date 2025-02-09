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Доброта не исчезла: житель Эстонии нашел конверт с деньгами и отыскал его владельца

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Житель Вильянди Тыну Тынисалу в начале недели нашел на улице конверт с наличными. К концу недели удалось найти его владелицу - женщину по имени Марьге.
Житель Вильянди Тыну Тынисалу в начале недели нашел на улице конверт с наличными. К концу недели удалось найти его владелицу - женщину по имени Марьге. Фото: Erakogu

Житель Вильянди Тыну Тынисалу обнаружил в начале недели на улице конверт с именем «Марге». На первый взгляд находка показалась мусором, но вскоре оказалось, что внутри находились деньги. После публикации объявлений в социальных сетях и в газете удалось найти владельца конверта.

Тынисалу рассказал, что заметил конверт на тротуаре на углу улиц Леола и Киви, когда шел по делам. «Я решил, что это выброшенный мусор, и собирался выкинуть его в урну. Однако открыв конверт, обнаружил внутри деньги».

После этого Тынисалу отправился офис и сообщил о находке своему сыну. Тот разместил сообщение в группе Märgatud Viljandis («Замечено в Вильянди» на русском прим. ред.) на Facebook. «Но поскольку не все пользуются Facebook, моя жена позвонила в магазин на улице Леола, рассказала о находке и оставила мои контактные данные. Я также передал информацию и свои контакты в магазин Rõngu Pagar», - добавил он.

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