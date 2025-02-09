Бортпроводник предупреждает: избегайте этой распространенной ошибки перед полетом

Планируя отпуск, не стоит забывать о влиянии алкоголя перед полетом. Начало путешествия для многих начинается в аэропорту, где часто хочется отметить отправление бокалом вина, коктейлем или пивом в баре. Но действительно ли это хорошая идея?

Бортпроводник авиакомпании Air Transat Дашиэлль Хоровиц предупреждает, что употребление алкоголя перед полётом может ухудшить самочувствие во время перелёта.

«У меня нет четких табу на еду и напитки перед полетом, за исключением всего, что может раздражать желудок. Однако то, чего я бы точно избегал, - это пить алкоголь перед рейсом, - объясняет он. - Мало кто знает, что на высоте воздействие алкоголя усиливается вдвое, и его эффект ощущается гораздо сильнее, чем на земле».

На это влияет сразу несколько факторов. Во-первых, воздух в салоне самолета значительно суше, чем на земле, что ускоряет обезвоживание организма. Алкоголь усиливает этот эффект. Во-вторых, давление в салоне ниже, чем на уровне моря, что приводит к снижению уровня кислорода в организме. Это может вызвать более быстрое опьянение и головокружение, так как воздействие алкоголя и нехватки кислорода усиливается.

Совет: поешьте и отдохните перед полетом

Хоровиц рекомендует перед рейсом съесть полноценный сытный обед, чтобы чувствовать себя более расслабленно и легче отдохнуть во время полета.

«На месте пассажира я бы поел хорошую питательную еду перед вылетом, чтобы выспаться в полете», - советует он.

Источник: Travel+Leisure, TikTok