Автоналог не помеха: почти пятая часть эстонцев планирует купить новый автомобиль в этом году

«Автомобильный налог вызвал много обсуждений в обществе, но результаты исследования показывают, что покупка нового автомобиля остается для людей необходимой тратой. Этот налог не оказывает серьезного влияния на решение о покупке. Если автомобиль действительно нужен, его покупают, несмотря на налоги. Это подтверждается тем, что в Латвии и Литве около 20% жителей также планируют приобрести машину в ближайший год, что соответствует ситуации в Эстонии», - пояснил представитель компании Veho Кейо Каазик.

По его словам, исследование показало, что для 60% эстонцев автомобиль остается прежде всего средством передвижения, необходимым для повседневных дел. Поэтому покупку автомобиля, если позволяет ситуация, стараются не откладывать надолго. Кроме того, значительная часть опрошенных (35%) указала, что для них важна не только функциональность машины, но и ее внешний вид.

В отношении электрических и гибридных автомобилей люди настроены достаточно нейтрально. Согласно опросу, 58% респондентов готовы в той или иной степени рассмотреть покупку такого автомобиля. При этом около 23% заявили, что ни при каких обстоятельствах не выбрали бы машину с подобной технологией.

«Сейчас мы находимся в промежуточной фазе: электрические и гибридные автомобили уже стали нормой на рынке, но часть потребителей все еще относится к ним с осторожностью. Тем не менее очевидно, что значительная часть рынка приняла эти технологии и серьезно рассматривает их при выборе нового автомобиля. Мы видим, что электрические транспортные средства остаются важной частью автомобильного сектора, и ожидаем, что их доля в будущем продолжит расти», - прокомментировал Каазик.

В большинстве домохозяйств по-прежнему есть один автомобиль. Это подтвердили 57% респондентов. В 34% домохозяйств имеется два автомобиля, а в 8% - более двух. При этом у 2% опрошенных автомобиля нет вовсе.

В исследовании приняли участие 2930 человек старше 17 лет из стран Балтии. Исследование проходило в период с октября по ноябрь 2024 года. Из Эстонии в опросе участвовали 957 человек.

Veho AS является официальным дилером и сервисным партнером бренда Mercedes-Benz в Эстонии. Veho - финская автомобильная компания, которая помимо Финляндии ведёт свою деятельность также в Швеции и всех странах Балтии.