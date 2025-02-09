В воскресенье ирландская полиция задержала в Дублине мужчину в связи с «серьезным инцидентом», в ходе которого, по информации местных СМИ, были ранены четыре человека.
В Дублине задержан мужчина, подозреваемый в нападении на нескольких человек
«Мужчина задержан и находится под стражей. В настоящее время угрозы для общественности нет», - сообщается в заявлении полиции.
По данным The Irish Times, подозреваемый напал на своих жертв, используя бытовые предметы. Одного из пострадавших он ранил у двери его дома.
Полиция не считает, что инцидент может быть связан с терроризмом, сообщает издание со ссылкой на источники. Предполагается, что ранения пострадавших не представляют угрозы для жизни.
«Я видел, как множество полицейских машин прибыло очень быстро, практически одновременно. Я заметил человека, который бежал, и полицейские задержали его перед домом», - рассказал местный житель.
«Он кричал: "Оставьте меня в покое!" Было видно, что он сильно напуган, словно не ожидал такого поворота событий. Вскоре все закончилось», - добавил очевидец.
Правоохранители пообещали предоставить дополнительные сведения по мере их поступления.