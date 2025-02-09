Карис: Евросоюз должен полностью прекратить энергоимпорт из России

«Россия - ненадежное государство-агрессор и, скорее всего, останется таковым в ближайшем будущем. Все связи с Россией делают нас уязвимыми, в то время как связи с Европой - наша сила», - передает слова Кариса канцелярия президента. - Для безопасности и независимости Эстонии, Латвии и Литвы будет лучше, если мы уменьшим любую зависимость от России». Россия больше никогда не сможет использовать энергетику как оружие против нас».

Карис призвал все европейские страны продолжить дальнейшее укрепление своей независимости и полностью прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС.

«Еще не все сделано. К сожалению, ЕС по-прежнему остается крупнейшим покупателем российского СПГ в мире, российский теневой флот по-прежнему создает нам проблемы в Балтийском море, а диверсионная кампания России против нас продолжается, - заявил Карис. - Нам следует серьезно рассмотреть возможность введения полного торгового эмбарго в отношении России».

Карис отметил, что в последние годы ЕС в целом удалось сократить свою энергетическую зависимость от России.

«Мы должны продолжать ужесточать санкции и предотвращать их обход. И санкции должны оставаться в силе не только до окончания войны, но и до тех пор, пока Россия полностью не возместит весь ущерб, нанесенный Украине», - заявил Карис.

Президент выразил благодарность Латвии, Литве, Польше и Европейской комиссии за прекрасное сотрудничество в деле синхронизации электросетей с континентальной Европой.

«Я уверен, что в такой атмосфере сотрудничества все будущие цели, какими бы амбициозными они ни были, могут быть достигнуты», - сказал Карис, пожелав сил всем, кто долго готовил подключение электросистем стран Балтии к континентальному европейскому диапазону частот и кто в эти выходные работал над обеспечением энергетической безопасности региона.

Карис передал президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен документ с предложениями Эстонии по защите критической инфраструктуры в Европейском союзе.

Встреча президента Польши Анджея Дуды, президента Литвы Гитанаса Науседы, президента Латвии Эдгарса Ринкевича и президента Эстонии Алара Кариса с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Вильнюсе состоялась по завершении синхронизация электросистем стран Балтии с континентальным европейским диапазоном частот.