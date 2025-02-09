Умер актер театра и кино Олег Стриженов

Олег Стриженов дебютировал в кино в фильме «Овод» режиссера Александра Файнциммера в 1955 году. Тогда же Стриженов снялся в фильме «Мексиканец» Владимира Каплуновского. Среди других его заметных ролей - Говоруха-Отрок в фильме «Сорок первый», Афанасий Никитин в «Хождении за три моря», Петр Гринев в «Капитанской дочке», Петр Чайковский в «Третьей молодости», князь Волконский в «Звезде пленительного счастья», Иван Данилов в «Приступить к ликвидации».