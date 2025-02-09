Как сообщила Сигрид Авальд, которая организовала мероприятие, в формировании сердца приняли участие не менее 151 человека, что стало рекордом для Пыльва.

В прошлом году в мероприятии участвовало всего 75 человек. «Точное количество мы узнаем после анализа фотографий с дрона. Перепроверим все данные и учтем только тех, кто участвовал в формировании сердца», - пояснила она.

В создании фигуры участвовали люди всех возрастов, особенно много было семей с детьми. На мероприятии также проводился розыгрыш призов: билеты в кино, абонементы в бассейн и подарочные сертификаты на суши.