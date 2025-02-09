«Я лучше промолчу». СМИ сообщили о разговоре Трампа с Путиным об Украине – что об этом известно на самом деле

Что написала New York Post

Единственное упоминание о том, что телефонный разговор между Путиным и Трампом действительно состоялся, в публикации содержится лишь в заголовке и первом абзаце.

Заметка озаглавлена так: «Трамп рассказал, что поговорил с Путиным по телефону, и заявил, что российский президент „хочет, чтобы люди перестали умирать" на войне в Украине».

В ее первом абзаце сказано следующее: «Президент Трамп поговорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться достичь договоренности о конце украинской войны, рассказал он New York Post в пятницу в эксклюзивном интервью на борту президентского самолета Air Force One»

При этом автор публикации не приводит конкретную цитату Трампа, в которой тот упоминает о разговоре с Путиным. Журналистка также не уточняет, когда именно состоялся такой звонок.

Вместе с тем, в ответ на вопрос, сколько раз Трамп говорил с Путиным, американский президент сказал: «Я лучше промолчу», давая понять, что это конфиденциальные данные.

Американский президент также заявил New York Post, что, по его мнению, Путину «есть дело» до того, что на поле боя убивают людей. «Он хочет, чтобы люди перестали умирать», - заявил Трамп.

Далее в публикации приводятся обычные для Трампа утверждения о том, что если бы он был президентом США в 2022 году, война бы не началась.