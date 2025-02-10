По данным реестра финансового здоровья эстонских компаний на сайте Äripäev, в январе в Эстонии продолжило расти число предприятий с налоговой задолженностью в размере от 1000 евро и более, сообщают «Деловые ведомости».
В Эстонии растет число компаний с налоговой задолженностью
Согласно данным реестра, в январе 2024 года число предприятий с налоговой задолженностью увеличилось на 1,8% (216 компаний), достигнув 12 412. В прошлом месяце налоговые долги имели 11 425 компаний, а в первой половине 2022 года их число несколько месяцев не превышало 9000. За три года количество налоговых должников увеличилось примерно на треть.
В январе этого года число компаний с налоговой задолженностью, начиная с 1000 евро, больше всего выросло сферах торговли (+101), недвижимости (+46), консалтинга (+34), производства (+25), машиностроения и металлообработки (+24), а также сельского и лесного хозяйства (+22)
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