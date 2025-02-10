С 10 февраля все эстонские общеобразовательные и профессиональные учебные заведения могут снова подать заявку на титул «Школа года». Конкурс, организованный Департаментом по делам образования и молодежи в этом году обращает особое внимание на использование современных и инновационных решений, которые делают обучение более интересным и эффективным. Заявки принимаются до 24 марта.
Конкурс «Школа года» возвращается! Прием заявок на этот титул уже открыт
Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что целью конкурса является представить жителям Эстонии передовые школы страны, которые внедряют современные методы обучения, поддерживают благополучие школьной общины и умело интегрируют формальное и неформальное обучение.
«Сегодня уже недостаточно только обучения в классе. Современное обучение происходит повсеместно и в разных формах. Внешкольная деятельность, участие в разных проектах, вовлечение школьного сообщества - все это обогащает процесс получения новых знаний», - сказала министр, выразив надежду, что конкурс продемонстрирует множество интересных школьных инициатив.
Конкурс «Школа года» проводится уже в восьмой раз, и в этом году ожидаются некоторые изменения по сравнению с предыдущими годами. Помимо создания видеоролика и фотогалереи, школьным сообществам предстоит провести самооценку, состоящую из четырех основных вопросов которые требуют анализа различных аспектов школьной жизни и организации учебного процесса. Изменения коснутся и системы голосования, так как впервые голосование пройдет в два этапа, аналогично конкурсу Евровидение.
«Сначала члены жюри выберут из всех кандидатов десять полуфиналистов, после чего жители Эстонии смогут проголосовать за своего фаворита в первом раунде голосования», - пояснила Мерили Карнер, руководитель проекта конкурса «Школа года» Департамент по делам образования и молодежи.
После объединения результатов жюри и первого этапа голосования будут выбраны три финалиста, среди которых пройдет новый раунд голосования. «Школы, попавшие в финал, посетит ведущий молодежной программы Nova, который примет роль ученика на месте. Из этих визитов будут созданы короткие репортажи, которые будут транслироваться на канале ERR во время последнего этапа голосования», - добавила Карнер.
Жюри в этом году состоит из семи человек: Лаура Клеммер, представитель Эстонского союза ученических самоуправлений, Лийна Лепп, доцент по общей дидактике Тартуского университета, Марта Пюсса, ведущая программы на радио 2 ERR, Таави Крейтсманн, главный эксперт отдела политики общего образования Министерства образования и науки, Татьяна Айт, директор гимназии Йыхви, Триин Саар, руководитель отдела образовательных инноваций Департамент по делам образования и молодежи, и инвестор, бывший учитель Кристи Сааре. Кристи Сааре также предоставит обучающий курс по финансовой грамотности для победившей школы.
«Школы и образование играют очень важную роль в жизни каждого человека. Работая учителем, я вижу, как важно внедрение инновационных решений и использование разнообразных методов обучения. Хорошее образование - это инвестиция в будущее нашей страны, и конкурс "Школа года" - отличная возможность продемонстрировать более широкой аудитории школы, которые ежедневно выполняют эту важную работу», - отметила Сааре.
В конкурсе могут участвовать все общеобразовательные школы и профессиональные учебные заведения, которые не выигрывали титул «Школы года» в предыдущие два года. Для участия в конкурсе школы будут созданы видеоролик и фотогалерея, отражающие фокус конкурса, и помогающие ответить на вопросы конкурса. Все документы для подачи заявок должны быть отправлены до 24 марта на сайте konkursiveeb.edu.ee.
Победитель будет объявлен 16 мая в программе Тerevisioon на канале ERR, которая будет транслироваться из победившей школы. Титул «Школа года» вручит министр образования и науки Кристина Каллас.
Победителями конкурса «Школа года» в предыдущие годы стали Гимназия Йыхви, Начальная школа Метскюла, Гимназия Ляэнемаа, Начальная школа Уулу, Гимназия Võru, Гимназия Вильянди и 32-я средняя школа Таллина.
Конкурс «Школа года» поддерживается Европейским социальным фондом. Более подробную информацию можно найти на сайте harno.ee/aastakool.