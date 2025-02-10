Конкурс «Школа года» возвращается! Прием заявок на этот титул уже открыт

Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что целью конкурса является представить жителям Эстонии передовые школы страны, которые внедряют современные методы обучения, поддерживают благополучие школьной общины и умело интегрируют формальное и неформальное обучение.

«Сегодня уже недостаточно только обучения в классе. Современное обучение происходит повсеместно и в разных формах. Внешкольная деятельность, участие в разных проектах, вовлечение школьного сообщества - все это обогащает процесс получения новых знаний», - сказала министр, выразив надежду, что конкурс продемонстрирует множество интересных школьных инициатив.

Конкурс «Школа года» проводится уже в восьмой раз, и в этом году ожидаются некоторые изменения по сравнению с предыдущими годами. Помимо создания видеоролика и фотогалереи, школьным сообществам предстоит провести самооценку, состоящую из четырех основных вопросов которые требуют анализа различных аспектов школьной жизни и организации учебного процесса. Изменения коснутся и системы голосования, так как впервые голосование пройдет в два этапа, аналогично конкурсу Евровидение.

«Сначала члены жюри выберут из всех кандидатов десять полуфиналистов, после чего жители Эстонии смогут проголосовать за своего фаворита в первом раунде голосования», - пояснила Мерили Карнер, руководитель проекта конкурса «Школа года» Департамент по делам образования и молодежи.