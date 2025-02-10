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Время подачи налоговых деклараций: мошенники играют на спешке

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Подача налоговой декларации. Снимок иллюстративный.
Подача налоговой декларации. Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest

Возможность подать налоговую декларацию всего за считанные минуты - одно из преимуществ Эстонии перед многими странами. Однако этот период также привлекает мошенников, для которых период декларирования становится временем активной охоты на жертв.

Ежегодно в этот период фиксируется рост случаев мошенничества. По данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), в прошлом году жители Эстонии потеряли из-за мошенников почти восемь миллионов евро - в среднем по 22 000 евро в день.

Руководитель розничного банковского обслуживания LHV Анника Горошко рассказывает, какие уловки используют мошенники и как защитить свои деньги и персональные данные в это время, когда люди особенно активно взаимодействуют с банками, государственными учреждениями и ожидают возврата налогов.

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