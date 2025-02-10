Продажи автомобилей в Эстонии в январе упали до показателей экономического кризиса 2010 года

В январе в Эстонии был продан 531 новый легковой автомобиль, что в три раза меньше, чем в январе прошлого года, и в семь раз меньше, чем в декабре. Последний раз так мало новых автомобилей продавалось в Эстонии во время экономического кризиса 2009-2010 годов.