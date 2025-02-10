В январе в Эстонии был продан 531 новый легковой автомобиль, что в три раза меньше, чем в январе прошлого года, и в семь раз меньше, чем в декабре. Последний раз так мало новых автомобилей продавалось в Эстонии во время экономического кризиса 2009-2010 годов.
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Продажи автомобилей в Эстонии в январе упали до показателей экономического кризиса 2010 года
По словам генерального директора AMTEL Меэлиса Теллискиви, причина снижения объем продаж проста: регистрационный сбор отпугнул людей. Однако он считает, что покупатели сами могут смягчить ситуацию. «Регистрационный сбор может быть профинансирован за счет лизинга, и он добавляется к ежемесячной плате по лизингу. В среднем на автомобиль уйдет всего от 8 до 25 евро в месяц», - сказал Теллискиви.