Керсти Кальюлайд о своем высказывании по поводу скандального тренера: задача ЭОК – показывать моральный пример

«Спорт держится на правилах. Секундомер останавливается на финишной линии, а не раньше. Игра завершается свистком судьи, а не позже. В плавании на спине плавают на спине, а не кролем. В спорте принято соблюдать установленные правила. Те, кто этого не делает, должны покинуть арену», – подчеркнула Кальюлайд.

«К сожалению, у нас есть примеры того, как тренер Мехис Виру, получив бессрочный запрет на работу, сознательно нарушает правила и продолжает свою деятельность. Если руководство Федерации легкой атлетики пришло к выводу, что выявленные нарушения Виру столь серьезны, что он не подходит для работы в легкой атлетике, это решение необходимо принять. Его действия подрывают весь эстонский спорт. Это недопустимо», – написала Кальюлайд в пятницу утром.