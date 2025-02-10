Президент Олимпийского комитета Эстонии (ЭОК) Керсти Кальюлайд в пятницу прокомментировала ситуацию вокруг Мехиса Виру, который продолжает тренировать прыгунью в высоту Кармен Бруус, несмотря на запрет, наложенный Федерацией легкой атлетики.
Для подписчиков
Керсти Кальюлайд о своем высказывании по поводу скандального тренера: задача ЭОК – показывать моральный пример
«Спорт держится на правилах. Секундомер останавливается на финишной линии, а не раньше. Игра завершается свистком судьи, а не позже. В плавании на спине плавают на спине, а не кролем. В спорте принято соблюдать установленные правила. Те, кто этого не делает, должны покинуть арену», – подчеркнула Кальюлайд.