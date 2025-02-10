Продавец кофемашин Jura: у нас нет точной информации о причинах расследования

Rickman Trade OÜ сообщила, что Департамент конкуренции провел процессуальные действия в офисах компании в Таллинне, Риге и Вильнюсе. «Мы относимся к ситуации очень серьезно и всячески активно сотрудничаем с представителями департамента, чтобы обеспечить прозрачное и оперативное решение», - заявил генеральный директор компании Сильвер Ритс, добавив, что цель фирмы - поддерживать открытый диалог со всеми сторонами, включая дистрибьюторов, партнеров и клиентов».

«Расследование стало для нас неожиданностью, и в данный момент у нас нет точной информации о его причинах», - сказал Ритс. Он добавил, что Rickman Trade очень серьезно относится к соблюдению антимонопольных правил и что честная и открытая рыночная среда имеет для компании большое значение.