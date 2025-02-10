В Кубке Финляндии по лыжным гонкам произошел жуткий несчастный случай

Инцидент произошел в воскресенье во время эстафеты на соревнованиях в Вантаа. Ярвела, выступавшая за Vuokatti Ski Team Kainuu в первом этапе гонки, потеряла управление на скоростном спуске в S-образном повороте, перелетела через защитную сетку и врезалась в обитый защитным материалом электрощит.

Соревнование проходило на искусственном снегу, так как в Вантаа снега нет. Вдоль трассы поверхность была усыпана гравием и камнями.

«В таких условиях съезд с трассы может иметь серьезные последствия, – сказал организатор Кубка Финляндии Ханну Койвусало в интервью Iltalehti. – Мы размещаем защитное покрытие в каждом месте, где теоретически возможен выезд за пределы трассы».

Ярвеля была эвакуирована с места происшествия на стадион на снегоходе. Лежа на снегоходе, она могла двигать конечностями и находилась в сознании.

Скорая помощь прибыла на стадион Хакунила с включенными сиренами и доставила Ярвеля в больницу Мейлахти. «По последним данным, ее травмы не серьезны», – сообщил Ханну Койвусало.