В латвийских СМИ разразился скандал, в центре которого был врач, пытавшийся гипнотизировать пациенток с сексуальными намерениями. Полиция возбудила уголовное дело, но лицензию у врача до сих пор не забрали.
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Скандал в Латвии: подвергавший женщин без их согласия гипнозу врач сохраняет лицензию, несмотря на жалобы
Несмотря на возбужденное полицией уголовное дело против невролога Леонида Вишкерса и наказание, назначенное департаментом здравоохранения, действие его лицензии не приостановлено, а это значит, что он может продолжать принимать пациентов, если пожелает, сообщило Латвийское телевидение в программе «Де-факто».