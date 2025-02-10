Скандал в Латвии: подвергавший женщин без их согласия гипнозу врач сохраняет лицензию, несмотря на жалобы

Несмотря на возбужденное полицией уголовное дело против невролога Леонида Вишкерса и наказание, назначенное департаментом здравоохранения, действие его лицензии не приостановлено, а это значит, что он может продолжать принимать пациентов, если пожелает, сообщило Латвийское телевидение в программе «Де-факто».