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Скандал в Латвии: подвергавший женщин без их согласия гипнозу врач сохраняет лицензию, несмотря на жалобы

Перевод: Павел Соболев
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Пациент и врач в больнице Рижского университета. Иллюстративное фото.
Пациент и врач в больнице Рижского университета. Иллюстративное фото. Фото: Janis Laizans/reuters/Scanpix

В латвийских СМИ разразился скандал, в центре которого был врач, пытавшийся гипнотизировать пациенток с сексуальными намерениями. Полиция возбудила уголовное дело, но лицензию у врача до сих пор не забрали.

Несмотря на возбужденное полицией уголовное дело против невролога Леонида Вишкерса и наказание, назначенное департаментом здравоохранения, действие его лицензии не приостановлено, а это значит, что он может продолжать принимать пациентов, если пожелает, сообщило Латвийское телевидение в программе «Де-факто».

В то же время в полицию поступает все больше заявлений от женщин, ставших жертвами неприемлемого поведения Вишкерса в кабинете врача.

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