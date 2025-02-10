Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, посетившая Вильнюс в выходные, сказала, что Россия нацелилась на европейскую инфраструктуру и проверяет ее готовность защищаться.
Фон дер Ляйен: Россия целит в инфраструктуру Европы, проверяя ее готовность защищаться
Об этом она заявила в воскресенье, 10 февраля, участвуя в праздничном мероприятии, посвященном синхронизации электросетей стран Балтии с Западной Европой.
«Россия нацелилась на европейскую инфраструктуру. Она проверяет нашу готовность защищаться, сеет хаос и страх. Однако страны Балтии вдохновляют своим примером. Вы много инвестировали в кибербезопасность своих сетей. Вы постоянно их укрепляете. Именно так мы должны думать по всей Европе», - сказала глава Еврокомиссии.
С октября 2023 года было повреждено не менее 11 кабелей, проложенных по дну Балтийского моря.
Хотя операторы отмечают, что повреждение подводных кабелей - довольно распространенное явление, частота и концентрация инцидентов в Балтийском море усиливают подозрения, что эти повреждения могли быть преднамеренными и связаны с Россией.
Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз должен перейти от реагирования к готовности. «К более тесной координации между государствами-членами. К улучшению защиты критической инфраструктуры. К готовности государственных институтов и общества защищать наш европейский образ жизни. Синхронизировав электроэнергетические сети государств Балтии, мы станем сильнее. Устойчивее. Лучше подготовленными к будущему», - сказала фон дер Ляйен.
В субботу Литва, Латвия и Эстония успешно отключились от российской энергосистемы (IPS/UPS), действовавшей с советских времен, и перешли на работу в изолированном режиме, а в воскресенье в 14:05 подключились к западноевропейским электросетям.
«Синхронизация с сетями континентальной Европы поможет интегрировать возобновляемые источники энергии в ваши электросети. Это полезно не только с точки зрения защиты климата. Синхронизация обеспечивает нашу энергетическую безопасность и независимость. Это создает здесь рабочие места и повышает нашу конкурентоспособность», - сказала глава ЕК.
Она заявила, что сильная экономика нуждается в стабильных и надежных поставках дешевой энергии, а страны Балтии являются лидерами в этой трансформации.
«Вы инвестируете в солнечную и морскую ветровую энергетику. Вы строите современные электросети. Вы доказали, что энергетическая независимость и чистая энергия неразделимы. Весь регион от этого только выиграет», - отметила политик.
Действуя синхронно с Западной Европой, Литва, Латвия и Эстония будут самостоятельно и в координации с другими странами этой зоны управлять частотой своих электросистем и самостоятельно обеспечивать балансировку сетей.
При работе в системе IPS/UPS России частота регулировалась централизованно в Москве.
Помимо сухопутного энергетического соединения Литвы и Польши LitPol Link, через которое осуществлялась синхронизация, страны Балтии также соединены с Северной Европой - через морское межсоединение Литва-Швеция NordBalt и морские межсоединения Эстония-Финляндия EstLink 1 и EstLink2.
К 2030 году планируется построить еще один сухопутный интерконнектор между Литвой и Польшей - Harmony Link, предназначенное для торговли.