Фон дер Ляйен: Россия целит в инфраструктуру Европы, проверяя готовность защищаться

Об этом она заявила в воскресенье, 10 февраля, участвуя в праздничном мероприятии, посвященном синхронизации электросетей стран Балтии с Западной Европой.

«Россия нацелилась на европейскую инфраструктуру. Она проверяет нашу готовность защищаться, сеет хаос и страх. Однако страны Балтии вдохновляют своим примером. Вы много инвестировали в кибербезопасность своих сетей. Вы постоянно их укрепляете. Именно так мы должны думать по всей Европе», - сказала глава Еврокомиссии.

С октября 2023 года было повреждено не менее 11 кабелей, проложенных по дну Балтийского моря.

Хотя операторы отмечают, что повреждение подводных кабелей - довольно распространенное явление, частота и концентрация инцидентов в Балтийском море усиливают подозрения, что эти повреждения могли быть преднамеренными и связаны с Россией.

Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз должен перейти от реагирования к готовности. «К более тесной координации между государствами-членами. К улучшению защиты критической инфраструктуры. К готовности государственных институтов и общества защищать наш европейский образ жизни. Синхронизировав электроэнергетические сети государств Балтии, мы станем сильнее. Устойчивее. Лучше подготовленными к будущему», - сказала фон дер Ляйен.

В субботу Литва, Латвия и Эстония успешно отключились от российской энергосистемы (IPS/UPS), действовавшей с советских времен, и перешли на работу в изолированном режиме, а в воскресенье в 14:05 подключились к западноевропейским электросетям.