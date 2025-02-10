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Товар всего за 1,98 евро! Теперь мошенники маскируются под известный спортивный бренд

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Мошенники! Будьте осторожны!
Мошенники! Будьте осторожны! Фото: скриншот

Если всего несколько недель назад жителей Эстонии пытались обмануть с помощью поддельной рекламы розничной сети, известной своими скидками, то теперь киберпреступники пытаются выманить у людей деньги с помощью очередного суперпредложения, на этот раз маскируясь под известный спортивный бренд.

«Подобные мошеннические кампании в социальных сетях, прикрывающиеся известными брендами, к сожалению, стали чрезвычайно распространенным явлением, и мы наблюдаем их регулярно уже более года. Внимание людей привлекается с помощью искусственного интеллекта, который становится все более искушенным - объявления о продаже и "комментарии" пользователей под ними написаны на почти безупречном эстонском языке», - говорит специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.

Свежий пример: пользователям Facebook на чистом эстонском языке рекламируют на первый взгляд вполне честный и качественный товар - брендовую палатку глобального продавца спортивных товаров, недавно вышедшего на эстонский рынок, и все это по отличной цене - всего за 1,98 евро.

«На первый взгляд кампания скидок может показаться даже логичной, поскольку в сопроводительном тексте говорится о палатке, которая целый год пролежала на складе и от которой нужно избавиться, чтобы освободить место для новых моделей», - говорит Вейко Кийк.

«Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что цель этого объявления - выманить деньги у ничего не подозревающих людей, и оно не имеет ничего общего с реальным продавцом - например, если увеличить изображение, на заднем плане можно обнаружить иероглифический текст, которого точно не может быть в эстонском магазине», - продолжает он.

Вейко Кийк также считает, что следует обращать пристальное внимание на так называемые комментарии пользователей, восхваляющие супервыгодную сделку и быструю доставку.

«Эти комментарии и отзывы пользователей написаны на прекрасном эстонском языке. Однако насколько вероятно, что люди со скандинавскими именами и фамилиями могут так хорошо владеть эстонским языком?» - предлагает усомниться специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством.

Хотя год от года преступники становятся все более профессиональными и изощренными в создании поддельных магазинов известных брендов, острый глаз и ясное мышление по-прежнему полезны, чтобы не потерять свои деньги.

«В любой ситуации действует правило: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то в большинстве случаев это обман. Например, пару недель назад была попытка продать оборудование тренажерного зала по привлекательной цене. И вот снова. Почему вдруг от палатки, цена которой примерно 130 евро, надо срочно избавиться, продавая ее менее чем за два евро», - добавил Вейко Кийк.

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