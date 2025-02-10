Чуть больше месяца назад расписания поездов стран Балтии были гармонизированы, чтобы пассажиры могли с большим комфортом путешествовать между столицами трех стран, чем это было возможно раньше. Однако поездка из Тарту в Вильнюс подразумевала две пересадки и покупку трех билетов. Теперь все это становится несколько удобнее.
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Теперь из Таллинна или Тарту стало возможным добраться в Вильнюс на поезде только с одной пересадкой
Если раньше пассажирам приходилось пересаживаться в Валга и Риге, то с сегодняшнего дня им больше не придется пересаживаться на Рижском вокзале. Другими словами: теперь из Таллинна или Тарту в Вильнюс можно доехать с одной пересадкой в Валга.