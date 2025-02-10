Теперь из Таллинна или Тарту стало возможным добраться в Вильнюс на поезде только с одной пересадкой

Чуть больше месяца назад расписания поездов стран Балтии были гармонизированы, чтобы пассажиры могли с большим комфортом путешествовать между столицами трех стран, чем это было возможно раньше. Однако поездка из Тарту в Вильнюс подразумевала две пересадки и покупку трех билетов. Теперь все это становится несколько удобнее.