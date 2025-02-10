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Теперь из Таллинна или Тарту стало возможным добраться в Вильнюс на поезде только с одной пересадкой

Перевод: Павел Соболев
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6 января было торжественно открыто железнодорожное сообщение между тремя столицами стран Балтии.
6 января было торжественно открыто железнодорожное сообщение между тремя столицами стран Балтии. Фото: Kristjan Teedema

Чуть больше месяца назад расписания поездов стран Балтии были гармонизированы, чтобы пассажиры могли с большим комфортом путешествовать между столицами трех стран, чем это было возможно раньше. Однако поездка из Тарту в Вильнюс подразумевала две пересадки и покупку трех билетов. Теперь все это становится несколько удобнее.

Если раньше пассажирам приходилось пересаживаться в Валга и Риге, то с сегодняшнего дня им больше не придется пересаживаться на Рижском вокзале. Другими словами: теперь из Таллинна или Тарту в Вильнюс можно доехать с одной пересадкой в ​​Валга.

Если изначально пассажирам приходилось покупать новый билет после каждой пересадки, то теперь они могут купить и единый билет, охватывающий три страны, в системе продажи билетов литовского оператора пассажирских поездов LTG Link. Это означает, что поездка из Таллинна в Вильнюс, которая раньше стоила 53,5 евро, теперь будет стоить 39 евро.

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