С 1 января 2025 года в Эстонии вступил в силу новый налог на транспортные средства, который состоит из двух частей: регистрационного сбора и ежегодного налога. Руководитель отдела лизинга для частных клиентов Swedbank Карин Саар объясняет суть этих налогов и отвечает на часто задаваемые вопросы клиентов Swedbank.
Автоналог в Эстонии: часто задаваемые вопросы и ответы на них
Что такое регистрационный сбор и ежегодный налог?
Регистрационный сбор необходимо оплатить при первичной регистрации легковых автомобилей (категория M1) и фургонов (категория N1) в Эстонии или при первой смене владельца с 1 января 2025 года, если за этот автомобиль ранее не был уплачен регистрационный сбор. Размер сбора зависит от возраста транспортного средства, выбросов CO₂ и его массы. Например, для легкового автомобиля сбор включает базовую часть (150 евро), часть, зависящую от выбросов CO₂, и часть, зависящую от массы.
Ежегодный налог обязаны оплачивать владельцы или ответственные пользователи всех транспортных средств, зарегистрированных в дорожно-транспортном регистре. Размер налога также зависит от типа транспортного средства, его возраста, выбросов CO₂ и массы. Для легковых автомобилей налог состоит из базовой части (50 евро), части, зависящей от выбросов CO₂, и части, зависящей от массы.
Нужно ли мне платить регистрационный сбор, если я покупаю подержанный автомобиль?
Да, если вы приобретаете подержанный легковой автомобиль или фургон и за него ранее не был уплачен регистрационный сбор, вам необходимо его оплатить. Это также касается транспортных средств, которые уже зарегистрированы в дорожно-транспортном регистре Эстонии, при первой смене владельца после 1 января 2025 года.
Можно ли включить регистрационный сбор в лизинг при покупке нового автомобиля?
Карин Саар объясняет: «Swedbank предлагает возможность финансирования регистрационного сбора в рамках лизинга, и в таком случае сумма регистрационного сбора может быть добавлена к стоимости приобретаемого транспортного средства. На регистрационный сбор не начисляется НСО».
Что произойдет, если я зарегистрирую автомобиль на свое имя после окончания лизинга?
По завершении срока лизинга, если транспортное средство будет зарегистрировано на имя лизингополучателя или ответственного пользователя, регистрационный сбор не применяется. Это означает, что лизингополучателю не нужно оплачивать регистрационный сбор при оформлении автомобиля на себя.
Если я продаю автомобиль, нужно ли платить налог и кто его оплачивает?
Обязанность по уплате ежегодного налога лежит на лице, которое является владельцем или ответственным пользователем автомобиля на 1 января. Если вы продаете автомобиль после этой даты, то уплата налога за текущий год остается вашей обязанностью. Что касается регистрационного сбора, покупатель и продавец могут договориться между собой, кто из них будет его оплачивать. Обычно стороны приходят к соглашению, что покупатель оплачивает сбор при смене владельца.
Если я покупаю новый автомобиль в лизинг и возвращаю его продавцу после окончания срока аренды, нужно ли снова платить налог?
Карин Саар отвечает: «В случае операционного лизинга, когда автомобиль возвращается продавцу после завершения срока аренды, повторно оплачивать регистрационный сбор не нужно. Обязанность по уплате ежегодного налога зависит от того, кто является владельцем или ответственным пользователем автомобиля на 1 января. В рамках операционного лизинга налог в течение срока аренды оплачивает арендатор, который является ответственным пользователем».
Если я покупаю автомобиль, оплачиваю регистрационный сбор, а через пару месяцев решаю его продать, что происходит дальше?
Если регистрационный сбор за автомобиль уже был уплачен, новому владельцу не нужно оплачивать его повторно, так как сбор взимается только один раз за каждое транспортное средство. Обязанность по уплате ежегодного налога за текущий год остается за вами, если вы были владельцем или ответственным пользователем автомобиля на 1 января. Налог за следующий год будет уплачивать новый владелец, если на 1 января следующего года автомобиль будет зарегистрирован на его имя.
Новый налог на транспортные средства в Эстонии включает в себя регистрационный сбор и ежегодный налог, которые касаются как новых, так и подержанных автомобилей. Важно понимать условия применения этих налогов и учитывать их при покупке, продаже или лизинге автомобиля. Мы рекомендуем всегда консультироваться со специалистами для правильного выполнения налоговых обязательств.