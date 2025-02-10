Автоналог в Эстонии: часто задающиеся вопросы и ответы на них

Что произойдет, если я зарегистрирую автомобиль на свое имя после окончания лизинга?

По завершении срока лизинга, если транспортное средство будет зарегистрировано на имя лизингополучателя или ответственного пользователя, регистрационный сбор не применяется. Это означает, что лизингополучателю не нужно оплачивать регистрационный сбор при оформлении автомобиля на себя.

Если я продаю автомобиль, нужно ли платить налог и кто его оплачивает?

Обязанность по уплате ежегодного налога лежит на лице, которое является владельцем или ответственным пользователем автомобиля на 1 января. Если вы продаете автомобиль после этой даты, то уплата налога за текущий год остается вашей обязанностью. Что касается регистрационного сбора, покупатель и продавец могут договориться между собой, кто из них будет его оплачивать. Обычно стороны приходят к соглашению, что покупатель оплачивает сбор при смене владельца.

Если я покупаю новый автомобиль в лизинг и возвращаю его продавцу после окончания срока аренды, нужно ли снова платить налог?

Карин Саар отвечает: «В случае операционного лизинга, когда автомобиль возвращается продавцу после завершения срока аренды, повторно оплачивать регистрационный сбор не нужно. Обязанность по уплате ежегодного налога зависит от того, кто является владельцем или ответственным пользователем автомобиля на 1 января. В рамках операционного лизинга налог в течение срока аренды оплачивает арендатор, который является ответственным пользователем».