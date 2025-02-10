Президент США Дональд Трамп сделал новый ход в торговой войне с соседями и другими странами мира: он объявил, что введет 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США в дополнение к уже существующим пошлинам на металлы.
Трамп решил ввести 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США
Трамп также заявил, что позже на этой неделе будет объявлено о взаимных тарифах для всех стран, которые облагают налогом импорт из США, но он не уточнил, какие страны будут затронуты.
«Если они взимают плату с нас, мы взимаем плату с них», - сказал он.
О своих планах Трамп рассказал журналистам, пока летел из своего поместья во Флориде на финал Национальной футбольной лиги в Новом Орлеане (Супербоул).
Крупнейшие поставщики стали в США - это соседние Мексика и Канада, из Канады же США импортируют больше всего алюминия.
Во время своего первого президентского срока Трамп ввел пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия из Канады, Мексики и Европейского союза. Спустя год США достигли соглашения с Канадой и Мексикой об отмене этих тарифов, хотя налоги на импорт из ЕС оставались в силе до 2021 года.
Выступая на борту самолета Air Force One, Трамп заявил, что объявит тарифы «для всех» на сталь и алюминий. «Любая сталь, поставляемая в Соединенные Штаты, будет облагаться пошлиной в размере 25%», - сказал он.
В ответ Даг Форд, премьер-министр канадской провинции Онтарио, где сосредоточено производство стали в Канаде, обвинил Трампа в «смещении ориентиров и постоянном хаосе, которые подвергают риску нашу экономику».
Комментарии Трампа также привели к падению акций крупнейших южнокорейских производителей стали и автомобилей. Южная Корея является крупным экспортером стали в США.
Тем временем премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, у которого запланирована встреча с президентом США, заявил парламенту, что доведет до его сведения, что Австралию необходимо освободить от любых пошлин на сталь и алюминий, как это было во время первого президентского срока Трампа.
Акции крупнейшего в Австралии производителя стали BlueScope выросли примерно на 1,6%. Компания имеет значительное присутствие в Огайо, где она управляет заводом North Star.
Решение Трампа ознаменовало собой еще одно серьезное ужесточение торговой политики Трампа, которое уже вызвало ответные меры со стороны Китая.
Тарифы - это центральная часть экономического видения Трампа, он рассматривает их как способ роста экономики США, защиты рабочих мест и повышения налоговых поступлений.
Ранее в этом месяце Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на весь импорт из Канады и Мексики, но, поговорив с лидерами этих стран, согласился отложить этот план на 30 дней.
Он также ввел новые пошлины в размере 10% на все китайские товары, ввозимые в США. Пекин в ответ ввел свои собственные тарифы, которые в понедельник вступили в силу.
Трамп также пообещал, что объявит дополнительные тарифы «око за око» «во вторник или среду» и что они вступят в силу «почти сразу» после объявления.