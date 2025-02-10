Трамп решил ввести 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США

Трамп также заявил, что позже на этой неделе будет объявлено о взаимных тарифах для всех стран, которые облагают налогом импорт из США, но он не уточнил, какие страны будут затронуты.

«Если они взимают плату с нас, мы взимаем плату с них», - сказал он.

О своих планах Трамп рассказал журналистам, пока летел из своего поместья во Флориде на финал Национальной футбольной лиги в Новом Орлеане (Супербоул).

Крупнейшие поставщики стали в США - это соседние Мексика и Канада, из Канады же США импортируют больше всего алюминия.

Во время своего первого президентского срока Трамп ввел пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия из Канады, Мексики и Европейского союза. Спустя год США достигли соглашения с Канадой и Мексикой об отмене этих тарифов, хотя налоги на импорт из ЕС оставались в силе до 2021 года.

Выступая на борту самолета Air Force One, Трамп заявил, что объявит тарифы «для всех» на сталь и алюминий. «Любая сталь, поставляемая в Соединенные Штаты, будет облагаться пошлиной в размере 25%», - сказал он.